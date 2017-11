TAKE FIVE/ Su Rai 3 il film con Salvatore Ruocco e Peppe Lanzetta (oggi, 3 novembre 2017)

Take Five, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 3 novembre 2017. Nel cast: Salvatore Ruocco, Peppe Lanzetta e Salvatore Striano, alla regia Guido Lombardi. Il dettaglio.

03 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST SALVATORE RUOCCO

Il film Take Five va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 3 novembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 2013 che è stata diretta da Guido Lombardi e interpretata da Salvatore Ruocco, Peppe Lanzetta, Salvatore Striano e Gaetano Di Vaio. Salvatore Ruocco, che interpreta il ruolo di Ruocco, è un attore italiano che nel corso della sua carriera ha preso parte a diversi film come Il ragioniere della mafia, Là-bas - Educazione criminale (pellicola diretta dallo stesso regista di Take Five, Guido Lombardi), Napoli Napoli Napoli, Gomorra e Gorbafiof. Peppe Lanzetta, che veste i panni di O'Sciomen, è un attore e scrittore italiano che nel 2016 ha preso parte alla serie tv Rai I bastardi di Pizzofalcone. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TAKE FIVE, LA TRAMA DEL FILM

Gaetano, giovane napoletano che ha deciso dedicare la sua esistenza ad attività malavitose e criminali, decide di organizzare una rapina sensazionale ai danni di un noto istituto di credito di Napoli. Per farlo decide di chiedere aiuto a Sasà (fotografo dal passato criminale), O'Sciomen (un criminale finito in carcere per furto, appena uscito di galera), Ruocco (un ex pugile) e Carmine un giovane idraulico indebitato fino al collo a causa della sua passione incontrollata per le scommesse. Il colpo va a segno con grande successo ed i quattro sono sul punto di diventare milionari. Ma qualcosa non sembra andare per il verso giusto. Mentre i malavitosi cercano di fuggire attraverso il sistema fognario napoletano, Gaetano resta incastrato nelle fogne, assieme all'intera refurtiva. Il resto della banda, non curante delle condizioni del compagno, fugge via senza però il denaro derivante dal furto. Nel dubbio che Gaetano possa esser fuggito con l'intera refurtiva, i quattro decidono di andare a cercarlo nel punto esatto in cui sarebbe rimasto intrappolato nelle fogne. Nel frattempo Antonio e O'Ninnilo, altri due malavitosi del posto, sembrano conoscere la verità circa la rapina messa a segno sa Sasà e compagni. Convinti di trovare la refurtiva, fanno irruzione nell'appartamento in cui i quattro furfanti si sono rifugiati e prendono in ostaggio Carmine e Sasà. I due vengono portati al cospetto di un pericoloso boss della zona che sembra conoscere molto bene Sasà. Quest'ultimo, avrebbe promesso al boss una parte consistente del bottino in cambio di un delicato e costoso intervento chirurgico al cuore (Sasà è cardiopatico). In pochi minuti si scatena una vera e propria carneficina, da cui però Sasà e Carmine riescono ad uscire illesi. I due tornano presso l'abitazione di Sasà e tutti e quattro decidono di mettersi sulle tracce di Gaetano, tornando sul punto in cui l'uomo sarebbe rimasto incastrato.

