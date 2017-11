THE BLACKLIST 5/ Un mistero mortale per Tom. Anticipazioni del 3 novembre

The Blacklist 5, anticipazioni del 3 novembre 2017, in prima Tv su Fox Crime. Red cerca di rimettere in piedi la sua attività, mentre Tom trova uno scheletro in una valigia.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ANTICIPAZIONI DEL 3 NOVEMBRE: LA SERIE

Al via nella seconda serata di Fox Crime di oggi, venerdì 3 novembre 2017, la serie crime The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio intitolato "Smokey Putnum n.30", in cui scopriremo che cosa è successo in seguito alla rivelazione shock sulla paternità di Red, interpretato dallo storico e brillante James Spader. In realtà il collegamento familiare fra il protagonista e Liz, dietro cui ritroveremo il volto di Megan Boone, rimane ancora un mistero da risolvere, pieno di punti interrogativi ancora rimasti inespressi. Mr Kaplan, alias Susan Blommaert, ha assunto il ruolo di villain nella stagione precedente e la sua morte segna la sua uscita dallo show. In questa nuova stagione il suo personaggio avrà comunque delle influenze significative nella trama e nelle attività di Red, che dovrà cercare di fare fronte alla rovina crescente del suo impero criminale. Al tempo stesso, emerge sempre di più il ruolo di Tom, ovvero Ryan Eggold, che in questo quinto capitolo di The Blacklist avrà una missione personale da affrontare. Il mondo di Tom e Red sono comunque destinati ad incontrarsi più volte, fra il sostegno del primo nei confronti del genero e la volontà di tenerlo lontano da Liz. Tom rappresenta infatti la volontà dell'agente federale di iniziare una vita normale e lontana dal mondo del blacklister e per questo pericoloso. La scelta della produzione di voler affidare un nuovo ruolo al personaggio di Eggold è di certo un tentativo di risollevare le sue sorti, cadute in un baratro senza fine durante lo spinoff The Blacklist: Redemption. Nonostante il grande successo ipotizzato, la succursale dello show madre non ha infatti ricevuto il consenso di critica e pubblico, andando a distruggere l'interesse creato fino a quel momento nei confronti del marito della protagonista. In questa nuova trama, Tom potrebbe ritrovarsi a dover affrontare un faccia a faccia con Red, che per certi versi un possibile sviluppo della sua personalità futura. Dovrà infatti risolvere un mistero tutto suo collegato ad una valigia pieni di resti umani, che l'ex mercenario cercherà di identificare con tutte le sue forze. Non sarà il solo personaggio principale ad avere un ruolo maggiore nella trama, dato che lo stesso discorso può essere fatto per Cooper, interpretato da Harry Lennix. Scopriremo infatti qualcosa di più riguardo al suo passato, che lo spingerà verso un ruolo più attivo nella task force e nelle operazioni sul campo. Ancora una volta dovrà avere a che fare con Red, che intanto dovrà riuscire a tenersi alla larga dal desiderio di cattura da parte di diverse agenzie federali.

ANTICIPAZIONI DEL 3 NOVEMBRE 2017: LA TRAMA

In seguito alla morte di Mr Kaplan, Red dovrà raccogliere tutte le sue conoscenze per riuscire a rimettere in piedi le sue attività criminali. Il colpo che gli è stato assestato dall'ex braccio destro è stato tale che il blacklister si ritrova ora solo con delle macerie. L'unico aiuto gli viene dato ancora una volta da Liz, in seguito alla scoperta e conferma per la donna di essere la figlia di Red. Quest'ultimo è deciso infatti a trovare un certo Smokey Putnum, un nome presente nella sua famosa lista. Intanto, la morte di Hitchin produce degli effetti collaterali per Ressler, che è sempre più a rischio, mentre Aram e Samar continuano a vivere la loro storia d'amore fra alti e bassi, misteri ed intrighi. Lontano da tutti, Tom farà il suo ritorno in città con una valigetta misteriosa in cui ha trovato uno scheletro non ancora identificato. Riuscire a capire a chi appartenga diventerà fondamentale per il marito di Liz.

© Riproduzione Riservata.