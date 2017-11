Tale e Quale Show 2017/ Anticipazioni settima puntata e diretta esibizioni (3 novembre)

Tale e Quale Show 2017, anticipazioni settima puntata del 3 novembre: ecco le esibizioni degli artisti in gara verso l'elezione del Campionissimo dell'intera stagione, le info.

03 novembre 2017 Valentina Gambino

Tale e Quale Show

Stasera sull'ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda nella prima serata, il settimo appuntamento con Tale e Quale Show 2017. Carlo Conti puntuale come sempre, sarà alle prese con le strabilianti esibizioni dei protagonisti che sul palcoscenico, si trasformeranno in altre star del mondo della musica, internazionale e non. A giudicare le performance, la giuria composta da Loretta Goggi, Christian De Sica ed Enrico Montesano. Quest'ultimo, doveva partire con uno spettacolo tutto suo simile allo show con protagonista Gigi Proietti dello scorso anno. Quello spettacolo infatti, andò molto bene fino a convincere non solo il pubblico da casa ma anche la critica. Montesano quindi, dopo l'esperienza con Tale e Quale, avrebbe dovuto mettere in piedi il suo spettacolo da gennaio ma secondo fonti accreditate non sarà così. Fortunatamente, gli estimatori dell'attore, avranno comunque la possibilità di rivederlo in video in quanto non si tratterebbe di una cancellazione ma di uno spostamento. Al sabato al momento la Rai prevede dei film prima di Sanremo e successivamente Ballando con le Stelle. E quindi, lo show potrebbe spostarsi a maggio. Nell'attesa, ritroveremo Montesano puntualmente stasera.

Verso il Campione dell'edizione: chi vincerà?

Stasera, Carlo Conti presenterà la settima puntata di Tale e Quale Show 2017, offrendo uno spettacolo come sempre, di grandissima qualità. Scopriamo a seguire, tutte le anticipazioni sulle esibizioni dei singoli artisti. La sfida tra personaggi famosi è ancora apertissima e in questa nuova puntata, ne vedremo delle belle. L'ottavo appuntamento, andrà eccezionalmente in onda il prossimo sabato 11 novembre e per l'occasione, verrà proclamato il Campione dell'edizione. Di seguito, con la proclamazione del migliore di questa stagione, insieme ad i primi cinque classificati, potrà sfidare i vincitori delle precedenti edizioni e guadagnarsi il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2017: chi avrà la meglio? Nomi come Filippo Bisciglia, Dario Bandiera, Marco Carta e Annalisa Minetti, rientreranno senza ombra di dubbio nella rosa dei migliori dell'edizione e tra questi, ci sarà anche il trionfatore assoluto. Anche in questa edizione, si è avuto modo di sorprendere il pubblico con talenti quasi inattesi. Questo nuovo anno, abbiamo avuto il piacere di scoprire un Filippo Bisciglia showman a 360°, capacissimo d'intrattenere il pubblico con una marcia in più.

Tale e Quale Show, tutte le esibizioni

Stasera, venerdì 3 novembre 2017, andrà in onda il settimo appuntamento con Tale e Quale Show. C'è grandissima attesa per la finale così come il campionato con le altre star delle passate edizioni. Cosa dovranno cantare le nostre amatissime ugole d'oro? Scopriamo a seguire tutte le imitazioni che vedremo sul palcoscenico del programma a partire dalle 21.15 circa. Claudio Lippi vestirà i panni di Adriano Celentano; Platinette invece, dovrà cimentarsi con Bobby Solo; Filippo Bisciglia dopo le lodevoli performance delle scorse puntate, questa sera sarà Claudio Baglioni; Alessia Macari si trasformerà in Mariah Carey; Valeria Altobelli sarà Noa; Marco Carta invece Pharrell Williams; Dario Bandiera avrà il difficile compito di interpretare Andrea Bocelli; Federico Angelucci sarà Freddie Mercury; Piero Mazzocchetti renderà omaggio a Mino Reitano; Edy Angelillo sarà Roberta Kelly; Benedetta Mazza interpreterà Malika Ayane e infine Annalisa Minetti sarà Lara Fabian. Chi avrà la meglio? Staremo a vedere se l'eterno secondo Marco Carta, conquisterà stasera la prima posizione.

© Riproduzione Riservata.