UN POSTO AL SOLE / Patrizio prepara una sorpresa per Rossella ma Asia... (Anticipazioni 3 Novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 3 novembre: Patrizio prepara un'uscita a sorpresa per Rossella ma Asia rischia di rovinare il programma. Buone notizie per Viola?

03 novembre 2017 Redazione

Un posto al sole

Ultima puntata settimanale di Un posto al sole che oggi riserverà più di qualche sorpresa per quanto riguarda la famiglia Giordano. La principale di esse avrà a che fare con Viola e l'urgenza alla quale sarà chiamata: il parto si concluderà nel migliore dei modi? Ma anche Patrizio dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni e delle scelte sbagliate che lui stesso ha fatto, mettendo a rischio la sua relazione con Rossella. Il figlio di Ornella organizzerà, infatti, una romantica serata con la sua fidanzata ancora del tutto ignara del tradimento avvenuto con Asia. E proprio quest'ultima non gradirà affatto di essere stata rifiutata nella stessa sera in cui lei avrebbe voluto uscire con Patrizio: come reagirà? Finirà per informare la stessa Rossella di quanto accaduto? La sensazione ch questa vicenda possa essere giunta alla resa dei conti si fa ogni giorno più concreta.

Un posto al sole: Marina fa un passo indietro?

I problemi tra Marina e Matteo proseguiranno anche nell'ultima puntata di Un posto al sole della settimana. La Giordano, infatti, continuerà a guardare con occhio diverso il suo amante, dopo essersi resa conto che il suo carattere violento non è mai cambiato. Tali dubbi causeranno ulteriori contrasti tra lei e Roberto, a sua volta coinvolto nelle vicende di Elena e Alice. A farne le spese sarà Filippo, sempre più insofferente nei confronti del padre e della sua quasi ex moglie. Il marito di Serena valuterà l'opportunità di lasciare i cantieri: andrà fino in fondo in questo cambiamento epocale? Renato cercherà di aiutare Angela nella gestione di Bianca, particolarmente provata dalla rottura tra i suoi genitori. Ma il patriarca Poggi commetterà un errore, facendo salire la nipote in auto senza l'uso del seggiolino. Sarà proprio la bambina a mettere in guardia il nonno, rimproverandolo per il grave errore commesso.

