UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani gelosa di Giorgio, è ancora innamorata? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani è ancora innamorata di Giorgio Manetti? Anna Tedesco condivide le sue riflessioni sui social.

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Il trono over di Uomini e Donne non smette di stupire. La versione senior del programma di Maria De Filippi, oltre a portare a casa sempre ascolti molto alti, regala al pubblico numerosi colpi di scena. L’ultimo è arrivato nella scorsa puntata quando Gemma Galgani ha avuto un battibecco con Giorgio Manetti, reo di aver usato con Tina Cipollari il nomignolo “passerotto” che utilizzava con lei. Il cavaliere ha cercato di minimizzare e, ironicamente, ha fatto notare a Gemma che «Tina è il passerotto in assoluto!». La gelosia della Galgani nei confronti del bel Manetti non è passato inosservato agli altri protagonisti della trasmissione e ai fans del programma. Nonostante sia passato tantissimo tempo da quando Gemma e Giorgio si sono detti addio, sono sempre di più gli utenti dei social convinti che la Galgani sia ancora innamorata di Giorgio. Dopo la storia con il gabbiano George, Gemma ha avuto diverse relazioni ma nessuna è stata davvero importante. L’unico che ha fatto riscoprire a Gemma la voglia di amare è stato Marco Firpo ma anche con lui la storia è finita. Le storie della Galgani, dunque, finiscono perché è ancora innamorata di Gemma? Ai posteri l’ardua sentenza.

LE RIFLESSIONI DI ANNA TEDESCO

Dopo Gemma Galgani, tra le dame, la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Anna Tedesco. La dama, negli scorsi giorni, ha preoccupato i fans pubblicando sui social un post sulle delusioni che si hanno nel corso della vita. Molti hanno subito pensato che le parole della Tedesco fossero riferite ad Angelo, il cavaliere con cui sta uscendo ma, rispondendo ai suoi amici virtuali, Anna ha poi chiarito che non parlava di Angelo ma di una persona a lei vicina. Tra Anna e Angelo, dunque, tutto procede a gonfie vele. Sempre più bella e serena, la dama si lascia così andare sui social scrivendo delle profonde riflessioni. Nelle scorse ore, infatti, ha scritto: “La sensibilità è il biglietto da visita dell’intelligenza. Chi è sensibile sente tutto sotto pelle, e ogni cosa è amplificata dal cuore”. Dietro l’aspetto da donna dura, indipendente e coraggiosa, dunque, si nasconde una persona profondamente sensibile.

