UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: amore a gonfie vele per Mattia Marciano e Vittorio Deganello (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: mentre Mattia Marciano e Vittoria Deganello sono sempre più felici, Sabrina Ghio è in netta difficoltà dopo l'addio di Nicolò Raniolo.

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Mattia Marciano e Vittorio Deganello. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, dopo la scelta avvenuta dopo poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione del programma di Maria De Filippi. Mattia, criticato e sott’accusa sin dalle prime registrazioni per aver lasciato qualche like sul profilo social di Vittoria con cui, a detta degli opinionisti e delle altre corteggiatrici avrebbe avuto un trascorso prima di Uomini e Donne, ha deciso di salutare tutti prima del previsto e viversi la sua storia con la 23enne veronese. La scelta di Mattia e Vittoria non è ancora andata in onda. Tuttavia, i fans continuano ad avvistare la coppia in giro per l’Italia. Dopo essere stati beccati subito dopo la scelta, intenti a scambiarsi coccole, i due sono stati sorpresi a Verona. Vittoria ha così deciso di portare il fidanzato Mattia nella sua città dove gli ha presentato amici e parenti. Un passo importante per la prima coppia della nuova stagione di Uomini e Donne che non è ancora tornata sui social e non ha rilasciato dichiarazioni in attesa che vada in onda la fatidica puntata della scelta.

SABRINA GHIO SEMPRE PIU’ IN DIFFICOLTA’

Se Mattia Marciano e Vittoria Deganello sono sempre più felici, la stessa cosa non sta accadendo a Sabrina Ghio. La tronista di Uomini e Donne è sempre più in difficoltà. L’ex ballerina di Amici, infatti, sta vivendo l’avventura sul trono seguendo il suo cuore. Sabrina, infatti, non si sta trattenendo e si sta lasciando andare con i suoi corteggiatori. Finora, Sabrina si era concentrata soprattutto sulla conoscenza di Nicolò Fabbri e Nicolò Raniolo. L’addio di quest’ultimo, però, ha causato una ferita nel cuore di Sabrina che si sente profondamente presa in giro. La scelta di Raniolo di autoeliminarsi non provando un forte interesse per Sabrina, potrebbe compromettere tutto il percorso della tronista. La Ghio che nel suo passato ha già avuto diverse delusioni, in primis la fine del suo matrimonio, ha sempre dichiarato di avere una grande paura di ricevere un clamoroso due di picche dai suoi corteggiatori. L’addio di Raniolo, dunque, lascerà il segno su Sabrina o la tronista riuscirà a riprendersi continuando la sua ricerca dell’amore?

