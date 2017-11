Una Vita / Mauro rifiuta di lasciare la città e rischia l'arresto (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 3 novembre: Mauro è troppo preoccupato per la salute di Teresa per accettare di lasciare la città. Humilidad medita un nuovo piano.

03 novembre 2017 Redazione

Una Vita

Una Vita torna oggi su Canale 5 per il suo appuntamento quotidiano in onda dalle ore 14:10. Si tornerà a parlare del tentativo disperato di Mauro di incontrare Teresa per metterla in guardia sulle possibili cattive intenzioni di Cayetana. Ma ancora una volta quest'ultima riuscirà ad evitare l'incontro tra i due innamorati e tanto meno cambierà idea quando anche Celia cercherà di aiutare la coppia. Anche la moglie di Felipe, infatti, proverà ad intervenire per convincere la vicina di casa a dare una possibilità all'ispettore ma le sue parole resteranno prive di conseguenze. Per San Emeterio i problemi non saranno finiti qui: consapevole della pericolosità dei sentimenti che il marito prova per Teresa, Humilidad tornerà all'attacco per convincerlo ad accettare il trasferimento in un'altra città. Ma ancora una volta, Mauro non avrà nessuna intenzione di assecondare i capricci della moglie: per lui Teresa avrà la priorità assoluta! Per questo il poliziotto rinnoverà la sua precedente decisione: o resterà ad Acacias 38 o lascerà per sempre il suo lavoro.

Una Vita: Mauro rischia l'arresto

Stanca delle scelte sbagliate del marito, nella puntata di Una Vita di oggi Humulidad cercherà un nuovo confronto con l'amico Ignacio riguardo il futuro di Mauro nella Polizia. Secondo il commissario Del Valle, resterà una sola opportunità per evitare che il collega commetta una pazzia dopo l'altra a causa del suo amore per Teresa ovvero arrestarlo! Nonostante le esitazioni iniziali, questa volta Humilidad sembrerà pronta ad accettare tale possibilità. Mauro finirà presto in carcere? Pablo continuerà a sentirsi male a causa dei dolori alla schiena, quindi Rosina e Leonor si confronteranno sulle cure migliori per evitare il perdurare di questo stato. La soluzione plausibile sarà di trascorrere una giornata alle terme per cercare di ottenere qualche beneficio ai tanti dolori. Pablo sembrerà tergiversare da questo punto di vista, lasciando la suocera di fronte ad un bivio: se il genero e la figlia se ne andassero per qualche ora, lei potrebbe avere campo libero con Liberto...

