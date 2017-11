Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Niccolò Fabbri sotto accusa (3 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 3 novembre 2017 in onda una nuova puntata del Trono Classico con una discussione tra Sabrina Ghio e Nicolò Fabbri e la delusione di Alex, nei confronti di chi?

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la prima parte di un'altra puntata del Trono Classico. Dopo una puntata ricca di scontri, anche molto forti, oggi si parte con Sabrina Ghio e tutto quello che la riguarda. Sarà proprio la tronista ad aprire la puntata e dopo un rvm riassuntivo si parte subito dalle sue esterne e da quello che è successo con i suoi corteggiatori. La prima è quella con Fabrizio, i due sono andati a vedere un film e poi ballano insieme e Sabrina ci tiene a sottolineare che con lui si trova molto bene anche se ci sono alcune differenze con gli altri corteggiatori. I due Nicolò devono essere spinti a fare qualcosa di più per lei mentre con Fabrizio non c'è bisogno, tutti notano che le parole della tronista vogliono colpire i suoi preferiti e non eloggiare Fabrizio ma le discussioni sono dietro l'angolo.

LA CRISI DI ALEX MIGLIORINI E I DUBBI DI SABRINA GHIO

A finire sotto accusa è proprio Nicolò Fabbri. Il giovane continua ad essere in difetto dopo una partenza sprezzante che lo aveva messo subito su di un piedistallo. Questa volta Sabrina torna sulla segnalazione della scorsa volta e continua a ribadire che non si fida molto di lui almeno non dopo la question discoteca e poi la telefonata e in questi giorni si aspettava da parte sua la voglia di chiarire ma senza successo. Dall'altra parte abbiamo Alex Migliorini che continua ad essere davvero convinto che qualcosa non vada tra i suoi preferiti e fino a quando non avrà ulteriori certezze non sa davvero come andare avanti senza certezze. Le discussioni saranno all'ordine del giorno anche in questa ultima puntata della settimana, cosa succederà?

