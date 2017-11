Valeria Altobelli è Noa/ Video, aveva riscosso successo la sua Annie Lennox (Tale e Quale Show)

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show, il programma televisivo di Rai 1 dedicato alle imitazioni dei VIP, sarà protagonista anche Valeria Altobelli che si esibirà nei panni di Noa

Tale e Quale Show, il logo della trasmissione (Archivio)

VALERIA ALTOBELLI TORNA A "TALE E QUALE SHOW"

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show tornerà ad esibirsi sul palco anche Valeria Altobelli che sarà Noa. Infatti, la 33enne conduttrice, oltre che modella e cantante originaria di Sora (Frosinone) proverà a rifarsi dopo che, nell’ultimo appuntamento, aveva riscosso molti consensi trasformandosi letteralmente in una degna sosia di Annie Lennox e interpretando uno dei principali successi firmati dall’ex vocalist del duo scozzese degli Eurythmics: stavolta, invece, la showgirl che ha dichiarato di avere un rapporto particolare col mondo della musica sin da piccola (ha anche studiato pianoforte) si presenterà in scena nei panni della 48enne artista israeliana Achinoam Nini, meglio conosciuta però con lo pseudonimo di Noa. Come se la caverà la Altobelli in un’imitazione così impegnativa e che la vedrà cimentarsi con il dolente repertorio di una cantautrice celebre soprattutto per i testi che parlano degli orrori della guerra e della sua esperienza personale da quanto accade nel Paese mediorientale?

LE PROVE DI "KOBRA" SU INSTAGRAM

In attesa di tornare sul prestigioso palcoscenico di Tale e Quale Show ed entusiasmare il pubblico come accaduto durante le sue “reinterpretazioni” non solo di Annie Lennox (cantando l’intenso brano Why) ma anche di Whitney Houston e persino di Donatella Rettore –che non ha lesinato complimenti per la sua performance, nell’occasione), Valeria Altobelli ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram (@valeriaaltobelli) una clip nella quale riassumeva gli avvenimenti del backstage del programma diretto da Carlo Conti in pochi secondi. “One of the funniest weeks of my life…” ha scritto la showgirl nella didascalia che accompagnava il video, taggando non solo il conduttore toscano ma anche Fabrizio Mainini e la stessa Donatella Rettore: infatti, in palestra, lsi vede la Altobelli provare proprio l’imitazione della 62enne cantante originaria di Castelfranco Veneto, tra alcune gaffes e momenti esilaranti, e dal cui repertorio ha poi scelto il celeberrimo brano “Kobra” per esibirsi con successo nel corso della puntata live.

LA COVER DEDICATALE DA "GRAND HOTEL"

Di recente, inoltre, Francesca Altobelli è tornata a far parlare di sé anche per via della oramai lunga storia d’amore col suo Simone Venier, il canottiere azzurro che ha conosciuto diversi anni or sono e che l’ha portata all’altare nel 2013: e sulla propria pagina Facebook, la cantante e conduttrice di Sora ha pubblicato a beneficio dei propri follower una copia del settimanale Grand Hotel che ha deciso di dedicare l’ultima sua copertina proprio alla coppia VIP. Infatti, la cosiddetta “cover story” del magazine è dedicata proprio alla Altobelli e a Venier (con Carlo Conti sullo sfondo e un accenno a Tale e Quale Show, il programma che le sta dando una nuova notorietà: non a caso, nel post la 33enne si dice molto emozionata per la sua prima volta sulla copertina di un settimanale importante e che la ritrae vestita di bianco, come suo marito, dato che alle sue nozze il “dress code” imponeva a tutti gli invitati un look un po' anticonformista.

© Riproduzione Riservata.