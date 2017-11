X FACTOR 2017 ED. 11/ Live show. Eliminato e pagelle seconda puntata 2 novembre

X Factor 2017, seconda puntata live 3 novembre 2017. Virginia Perbellini è stata eliminata, salvi i Ros. Vediamo i top e i flop tra i concorrenti che si sono esibiti

03 novembre 2017 Bruno Zampetti

Virginia Perbellini è stata eliminata da X Factor 2017. Questo è il verdetto della seconda puntata dei live show del talent di Sky Uno. Anche Levante resta quindi con due concorrenti, come Fedez, cui era toccato settimana scorsa perdere Lorenzo Bonamano. Sono rimasti ora in gara dieci talenti e Manuel e Mara dovranno lottare non poco per riuscire a tenersi ancora tutti e tre i loro “pupilli”. In attesa della terza puntata di X Factor 11 vediamo i top e i flop di questa settimana. Tra i primi sicuramente va menzionato Samuel Storm, che con la sua voce trasmette emozioni che probabilmente prova nel cantare un brano che sente legato alla sua vicenda personale. Al top anche i Maneskin, autori di una versione di Beggin’ riuscita alla grande. Hanno dimostrato di non essere solamente l’energia buttata fuori settimana scorsa. Complimenti! Nonostante siano poi finiti al ballottaggio meritano una menzione sia Virginia, migliorata rispetto alla scorsa settimana, che i Ros, alle prese con un pezzo non semplice per il loro stile. Purtroppo la band sta rischiando di risultare troppo uguale a se stessa, a differenza di quanto dimostrato dai Maneskin.

Vediamo ora i flop. Enrico Nigiotti: la sua versione di “Quelli che benpensano” è poco convincente. Anche settimana scorsa non aveva certo brillato. Aspettiamo di sentirlo in qualcosa di meglio, dato che ha le capacità per farlo. Lorenzo Licitra: la sua bravura non è in discussione, ma la sua “Miserere” si rifà troppo all’originale ed è inevitabile paragonare la sua performance a quella di Zucchero e Pavarotti. Un paragone che lo penalizza. Rita Bellanza: la sua voce resta sempre ben identificabile, ma questa volta la sua interpretazione non ha convinto. Alcune imprecisioni e poche emozioni trasmesse.

