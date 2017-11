ALESSANDRO CASTIGLIONI/ Chi è il cardiochirurgo che ha operato Silvio Berlusconi (Maurizio Costanzo show)

Il cardiochirurgo Alessandro Castiglioni sarà ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show. Il primario del San Raffaele di Milano ha operato Silvio Berlusconi

Il nome di Alessandro Castiglioni è probabilmente uno dei più quotati in campo di medicina italiana. Il noto cardiochirurgo ha affiancato il professor Ottavio Alfieri nella delicata operazione al cuore che ha portato sul tavolo chirurgico Silvio Berlusconi l'anno scorso. Ha assunto inoltre di recente il testimone lasciato dal suo mentore per quanto riguarda l'amministrazione del San Raffaele di Milano al fianco del collega Michele De Bonis. Un curriculum di tutto rispetto quello del professor Castiglioni, che in tanti anni di carriera non ha mai lasciato il fianco del suo mentore e che ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico, sicuro che questa responsabilità lo spinga ad impegnarsi in prima linea verso tutte le persone che si sono rivolte finora alla struttura ospedaliera. Questa sera, giovedì 30 novembre 2017, Alessandro Castiglione sarà invece ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show al fianco di nomi importanti dello spettacolo e non solo. Un posto d'onore che tuttavia svanisce di fronte alla brillante figura del cardiochirurgo, che come primario del reparto dell'Ospedale San Raffaele guida circa 1.400 interventi l'anno, riuscendo a fare dell'Unità un vero e proprio riferimento per la chirurgia riparativa della valvola mitrale a livello nazionale e internazionale.

ALESSANDRO CASTIGLIONI, IL CURRICULUM

Il curriculum del professor Alessandro Castiglioni non poteva che porlo come aiuto del mentore Attilio Alfieri nella delicata operazione affrontata da Silvio Berlusconi. Il direttore dell'Unità Operativa di Cardiochirurgia di Milano è infatti uno dei nomi più in vista per quel tipo di intervento, forte dell'esperienza maturata in tanti anni di attività. Nel 2016, il Cavaliere è stato infatti sottoposto alla sostituzione della valvola aortica ed all'epoca, come sottolineato da La Repubblica, Alfieri non aveva nascosto al pupillo Castiglioni ed al medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, di sentire fortemente la pressione mediatica dovuta al nome di grande rilievo del paziente. Nel 2009, il nome di Castiglioni era invece risaltato fra le pagine di cronaca per via della scomparsa di Roberto Alberici, il Presidente storico dell'UC Canegratese, Società di cui il professore è medico ufficiale.

