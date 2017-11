ALFONSO SIGNORINI / "Ivana Mrazova merita di vincere il Grande Fratello Vip 2 grazie alla sua positività"

Alfonso Signorini parla dei possibili vincitori del Grande Fratello Vip 2, facendo il nome della sua preferita Ivana Mrazova. La modella ha sorpreso con la sua positività.

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Alfonso Signorini

La finalissima del Grande Fratello Vip 2 è ormai alle porte e il toto-nome sul probabile vincitore è ufficialmente iniziato. La questione è stata ampiamente discussa tra gli ospiti di Casa Signorini che hanno espresso il loro punto di vista riguardo i favoriti di questa sorprendente seconda edizione da scegliere tra i finalisti Ivana Mrazova, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Aida Yespica, Raffaello Tonon e Daniele Bossari. Alfonso Signorini si è espresso positivimante soprattutto nei confronti di uno di loro, una persona che è riuscito a sorprenderlo grazie alla sua capacità di diffondere positività dentro e fuori la casa. Il suo riferimento va a Ivana Mrazova, la modella ceca che settimana dopo settimana è riuscita a conquistare tutti con un allegria inconfondibile, delle abitudini assurde e la totale assenza di polemiche tra i colleghi. Anche se non è stata la gieffina più appariscente, Ivana merita di vincere il GF Vip 2 a detta del direttore di Chi, che ha capito come il suo successo non sia soltanto legato all'amicizia con Giulia De Lellis.

Alfonso Signorini tesse le lodi di Ivana Mrazova

Per Alfonso Signorini, Ivana Mrazova sarebbe la concorrente più meritevole del Grande Fratello Vip 2 anche se lui stesso non ha potuto negare che la vittoria potrebbe andare ad altri. In particolare, il direttore di Chi ha voluto precisare di attendere una sorpresa che potrebbe portare alla vittoria di Luca Onestini. Diverso il punto di vista degli altri ospiti di Casa Signorini. Secondo loro, infatti, i nomi caldi sono soprattutto due e difficilmente la vittoria andrà ad altri: i due favoriti erano e continuano ad essere Giulia De Lellis e Daniele Bossari. La prima ha un vasto seguito sui social network, grazie alla presenza di accanite fan, ma è riuscita anche ad evidenziare un carattere scaltro e genuino. Mentre su Daniele Bossari potrebbe essere premiato il suo complicato percorso che da una fase di depressione, lo ha portato a sbocciare davanti alle telecamere, al punto da dichiararsi in diretta alla compagna Filippa Lagerback.

