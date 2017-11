AMICI 17/ Il tutor Michele Bravi conquista il web (oggi, 30 novembre 2017)

30 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Michele Bravi

Oggi, giovedì 30 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time andrà in onda il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. La settimana di lezioni si sta per concludere in vista della puntata di sabato 2 dicembre in cui assisteremo a nuove sfide tra le squadre Ferro e Fuoco. Nella puntata di ieri è apparso per la prima volta nella scuola Matteo Bravi. Il vincitore di X Factor 7 nella veste di tutor ha conquistato subito il popolo del web: “Sono a letto, al buio. Ho visto il pomeridiano di #Amici17 per la seconda volta e sono scoppiata a piangere mentre @michele_bravi parlava del raccontarsi tramite le canzoni e del guardare le persone negli occhi”, ha scritto un utente. E ancora: “La dolcezza di michelino @michele_bravi ?..sono così felice che sia uno dei tutor di #Amici17” e “@michele_bravi Grazie per quello che sei. Le tue parole, sia quando parli che quando canti, mi arrivano sempre dritte al cuore senza chiedere permesso”. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola più famosa della tv, rivediamo cosa è successo ieri, mercoledì 29 novembre.

AMICI 17, DAYTIME 29 NOVEMBRE 2017

La puntata di mercoledì 29 novembre del daytime di Amici 17 è iniziata con la prima lezione di Bill Goodson, che ha invitato a divertirsi quando ballano. Poi ha raccontato la sua biografia e formazione. Einar incontra Michele Bravi, uno dei tutor di questa edizione. Il ragazzo ai casting ha cantato Il diario degli errori, brano presentato da Bravi a Sanremo: “Vederti commuovere cantando il mio brano è stato bellissimo, ti ringrazio”, ha detto Bravi riguardando il video del provino. Il tutor ha poi chiesto a Einar di cantare il suo inedito fissandolo negli occhi: “Tu non devi solo cantare, devi raccontare, soprattutto se il pezzo lo hai scritto tu”, è stato il consiglio di Bravi al ragazzo. Federico e Yaser seguono le rispettive prove per la loro sfida comparata di sabato. Si passa all'altra comparata: Bryan contro Orion. I ballerini guardano le rispettive prove. Bryan riceve un provvedimento disciplinare per aver fatto una diretta Instagram alle 23.50 (oltre l'orario consentito) parlando di argomenti che avrebbe dovuto trattare nella scuola. Per il ballerino un giorno in meno di preparazione sulle coreografie nel quale lavorerà da solo in sala. Il capitano della squadra Fuoco sceglie i 5 che devono esibirsi: per il canto Einar, Yaser e Black Soul trio, per il ballo Filippo e Bryan. Non mancano delle polemiche per la scelte del capitano. Alla fine la squadra decide che a esibirsi siano Yaser, Black Soul Trio e Einar per il canto e Bryan e Lauren per la danza. Mose, capitano del Ferro, sceglie i suoi 5 candidati all'esibizione: Vittorio e Orion per il ballo, The Jab, Grace e Carmen per il canto. La squadra Ferro conferma i tre del canto The Jab, grace e Carmen. Per il ballo invece ci sono Vittoria e Claudia, con Orion fuori dalle esibizioni. Einar viene premiato dal concorso Vodafone e sceglie di fare un'ora in più di lezione di tecnica vocale.

