ANDREA RADICE/ Over, con Mara Maionchi i brani scelti sono “Diamante” e “Transformer” (X Factor 2017)

Nel sesto live show di X Factor 11 Andrea Radice, concorrente della categoria Over di Mara Maionchi, canterà "Diamante" di Zucchero e "Transformer" di Gnarls Barkley.

Andrea Radice

Andrea Radice è riuscito a tirarsi fuori dalla nebbia che aveva caratterizzato gli ultimi Live Show di X Factor 2017. Il concorrente degli Over non era apparso infatti convinto delle sue stesse esibizioni, forse dovuto ad assegnazioni un po' troppo forzate per un cantante che è ancora tutto da scoprire. Il suo inedito “Lascia che sia” ha segnato però la svolta di Andrea, che è riuscito finalmente a emergere grazie a un brano in italiano. Fino ad ora, il cantante si era esibito infatti su canzoni inglesi e nei suoi desideri c'era proprio la volontà di cimentarsi in testi italiani. Il verdetto positivo dei giudici lo ha reso di certo felice, soprattutto perché agli occhi di Levante è riuscito a estrapolare la sua anima soul. Radice tuttavia deve fare molta attenzione al futuro, dato che nella sua categoria è forse il concorrente meno forte e rischia quindi di dover finire al ballottaggio proprio questa sera. Un rischio calcolato agli occhi di Mara, che di certo gli ha sottolineato più volte come non sia ancora in grado di comprendere la potenza del suo strumento.

LE ASSEGNAZIONI DEL SESTO LIVE PER ANDREA RADICE

I brani su cui dovrà esibirsi Andrea Radice in questo sesto Live Show di X Factor 2017 sono molto diversi nel loro genere. Il primo, quello scelto da Mara Maionchi è una canzone scritta da Francesco De Gregori per Zucchero, la celebre “Diamante”. Un brano che riguarda il repertorio storico del cantautore italiano e forse una delle sue hit maggiori del passato. Quest'impresa metterà ancora più a rischio Radice sul palco del talent di Sky Uno, anche se potrebbe portarlo verso la vittoria. È evidente però la volontà della coach degli Over di voler esaudire i desideri del concorrente, facendolo esibire ancora una volta su una canzone italiana. Diversa invece la scelta dello stesso Radice, che ha preferito puntare tutto su “Transformer” di Gnarls Barkley, un brano pop e soul del 2006 e parte dell'album St. Elsewhere. Questa decisione da parte del cantante indica una chiara volontà di volersi sperimentare e migliorare in chiave soul, il suo cavallo di battaglia che del resto gli ha permesso di entrare nel talent.

ANDREA RADICE È L’ANELLO DEBOLE DELLA CATEGORIA OVER?

Andrea Radice ha avuto un esordio importante ad X Factor 2017, ma nel corso dei Live Show ha perso sempre di più quella grinta che aveva spinto Mara Maionchi a volerlo nella sua categoria. Il cantante ha dovuto affrontare non pochi problemi ed è chiara la sua poca dimestichezza con la presenza di un corpo di ballo sul palco. È stato proprio questo a portarlo quasi al ballottaggio nelle ultime puntate, ma la coach ha pensato bene di togliergli del tutto il problema per evitare rischi inutili. Tolto questo piccolo fattore, dovuto a una scarsa abitudine di Radice nel doversi confrontare sul palco con gli 'ornamenti' del caso, l'artista rimane comunque uno dei cavalli di punta di Mara, che continua a credere nel poter dimostrare appieno le sue qualità canore. Difficile dire tuttavia se Andrea non seguirà il corso di Rita Bellanza, che a fronte di una base fragile nel canto sta perdendo sempre di più visibilità.

