BEAUTIFUL / Bill Spencer minaccia: scoprirà perchè i Bridge si sono lasciati? (Anticipazioni 30 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 novembre: Bill Spencer è sicuro che sia accaduto qualcosa di grave tra Brooke e Ridge in Australia e indaga sulla questione.

30 novembre 2017 Redazione

Beautiful

Nuova avvincente puntata di Beautiful oggi su Canale 5 e nuove strategie per portare Sally in carcere. Dopo che il tenente Baker ha annunciato che sarà necessaria una confessione per accusare la Spectra di spionaggio industriale, i Forrester si sono mossi per coinvolgere l'unica persona in grado di aiutarli: se ha detto la verità, affermando di essere stata usata dalla sorella e dalla nonna, Coco dovrà ora ripetere le stesse parole anche alla polizia anche se ciò significherà mettere Sally in grossi guai. Il compito di rivelare tale piano all'amica sarà di R.J. che la informerà sulle possibili conseguenze del caso: lei potrà aiutare la Forrester Creations ad avere giustizia, dimostrando la propria estraneità a quanto accaduto, ma le sue parole potrebbero avere delle gravi ripercussioni nella vita della sorella che potrebbe finire in carcere per ben 15 annni. Inutile aggiungere che tale possibilità sconvolgerà Coco, che faticherà a prendere una decisione definitiva. Troverà il coraggio di fare del male a Sally fino a questo punto?

Beautiful: Bill vuole sapere la verità

Nelle puntate di Beautiful ampiamente caratterizzate dalle conseguenze del boicottaggio compiuto dalla Spectra Fashions, ci sarà spazio anche per le riflessioni di Dollar Bill. Quest'ultimo sarà ben lieto della seconda possibilità ricevuta da Brooke, che ha deciso di sposarlo nonostante l'opposizione della sua famiglia. Ma allo stesso tempo sarà convinto che tra lei e Ridge sia accaduto qualcosa di grave durante il viaggio in Australia, tale da averla spinta a chiudere la loro relazione definitivamente. Confrontandosi con Wyatt, Bill preciserà di avere intenzione di indagare a tal proposito e tale piano verrà rinnovato poco dopo allo stesso Ridge: con Brooke è accaduto qualcosa, e lui scoprirà di cosa si tratta! Lo stilista inviterà il rivale a non intromettersi in faccende che non lo riguardano ma faticherà a nascondere una certa preoccupazione. Una persona scaltra come l'editore potrebbe arrivare presto alla verità e allora per lui e Quinn potrebbero esserci grossi guai!

© Riproduzione Riservata.