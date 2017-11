Belen Rodriguez/ Con Cecilia e Jeremias: difenderà i fratelli dopo il GF Vip 2? (Maurizio Costanzo Show)

Belen Rodriguez questa sera sarà nuovamente fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show insieme ai suoi due fratelli. Ecco tutte le info sulla sua partecipazione…

30 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Belen Rodriguez e Maurizio Costanzo

A una settimana dalla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez si prepara a fare il bis. La showgirl, infatti, questa sera sarà nuovamente nel parterre del popolare programma di Canale 5, per un’intervista che coinvolgerà anche i suoi due fratelli. Presenza invisibile, ma allo stesso tempo ingombrante all’interno del Grande Fratello Vip 2017, la showgirl racconterà al pubblico le emozioni vissute nel corso della permanenza dei suoi fratelli, Jeremias e Cecilia Rodriguez , all’interno del reality di Canale 5, rispondendo anche alle irriverenti domande dei presenti e alle critiche che di recente hanno investito la sua famiglia. Si parlerà, quindi, della discussa relazione fra Cecilia e Ignazio Moser, della rottura con Francesco monte ma anche delle reazioni della famiglia Rodriguez, travolti mediaticamente dalla scelta effettuata nel reality dalla piccola di casa.

BELEN RODRIGUEZ E SANTIAGO A DISNEYLAND! FOTO

Belen Rodriguez ha scelto di prendersi un po’ di tempo per sé e allontanarsi dal gossip che di recente ha investito la sua famiglia e, per prendere le distanze dalla sempre più incalzante attenzione mediatica, ha scelto di passare una piacevole giornata in compagnia del piccolo Satiago. La bella argentina, infatti, ieri ha condiviso sul suo profilo Instagram i video e le immagini di una giornata interamente passata a Disneyland, dove suo figlio ha avuto la possibilità di avvicinarsi al magico mondo delle fiabe e di conoscere i principali protagonisti dei cartoni animati. Nei brevi filmati pubblicati dalla showgirl, infatti, è possibile vedere il piccolo Santi mentre percorre i lunghi viali sorvegliati dal castello delle principesse, o mentre Topolino, affiancandosi a lui, si lascia immortalare in una foto. Finalmente un po’ di relax per la bella Belen e suo figlio? Se vi siete persi la foto pubblicata nelle ultime ore, potete cliccare qui.

LE SPESE FOLLI DELLA SHOWGIRL!

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro delle cronache rosa a causa della rottura con Andrea Iannone. La separazione, inaspettata e ancora non del tutto confermata, ha sconvolto i tutti i fan della coppia, i quali, ancora oggi, continuano a indagare sui motivi che hanno costretto i due a dirsi addio. Belen però, di recente ha cercato di dimenticare le delusioni affettive buttandosi a capofitto sullo shopping e, in un solo pomeriggio di spese folli in compagnia di un gruppo di amiche nel quadrilatero della moda, è riuscita a spendere una cifra che si aggira attorno ai 5 mila euro. Un prezzo forse un po’ troppo alto, ma che le ha dato la possibilità, almeno in parte, di colmare un vuoto affettivo, dal momento che Belen, secondo quanto afferma il Mattino, ha acquistato per sé un modello di décolleté nere firmate René Caovilla e una borsa Chanel della collezione autunno inverno 2018. Basterà tutto questo a risollevare l’umore della showgirl?

