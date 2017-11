CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Il chiarimento e l'addio a Francesco Monte (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più uniti che mai, ma la bella argentina ha rivisto il suo ex, Francesco Monte. Si parlerà di questo, stasera, nel salotto del Maurizio Costanzo Show?

30 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Protagonisti dell’attenzione mediatica dell’ultimo periodo, i fratelli Rodríguez hanno più volte rifiutato di recarsi nel salotto di Barbara D’Urso, dove la polemica per la loro mancata partecipazione è stata commentata, con frecciatine più o meno velenose, sia dagli opinionisti che dalla stessa conduttrice. Dopo una serie di botta e risposta, a segnare un punto a proprio favore – almeno fino a oggi - è stata proprio Barbara D’Urso, che nel commentare il rientro in casa (e nell'armadio) di Cecilia Rodriguez, determinata a realizzare una sorpresa al suo amato Ignazio Moser, ha affermato quanto segue: “Io non ci sarei mai più rientrata dentro l’armadio, però ho più esperienza, ho un curriculum, ho un lavoro, faccio questo da 40 anni, evidentemente l’ingenuità…”. Parole al vetriolo, quelle rilasciate da Barbara D'Urso, che frecciatine a parte continua a realizzare ottimi risultati anche senza i due fratelli di Belen. Quale sarà la replica dell’ex gieffina che questa sera, assieme a Belen e a Jeremias, sarà ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show?

FRANCESCO MONTE: IL CHIARIMENTO E L’ADDIO DEFINITIVO!

Cecilia Rodríguez ha scelto di porre fine alla sua storia d’amore con Francesco Monte nel bel mezzo del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2017, quando i sentimenti per Ignazio Moser hanno avuto la meglio su una relazione che durava ormai da quattro anni. Da quel momento in poi, la sorella di Belen ha ammesso di essere rinata, ma allo stesso tempo non ha mai nascosto di avere intenzione di dare al suo ex e alla sua famiglia ulteriori chiarimenti su quanto accaduto. E, secondo quanto riportato dalle pagine del settimanale Chi, l’incontro fra i due c’è stato, e sarebbe avvenuto a Milano, precisamente nella casa che i due ex fidanzati avevano scelto per la loro convivenza. Il confronto, che secondo i bene informati è andato avanti per circa cinque ore, si sarebbe concluso con la rottura definitiva, in seguito alla quale Francesco Monte avrebbe fatto le valigie lasciando per sempre la loro dimora. A questo link vi segnaliamo l’articolo condiviso recentemente da una fan page dei fratelli Rodriguez.

