COLORADO/ Anticipazioni puntata 30 novembre: Dado e i PanPers protagonisti del momento musicale

Colorado, anticipazioni puntata 30 novembre: Paolo Ruffini, Federica Nargi e Scintilla tornano al timone dello show comico di Italia 1. Ecco cosa accadrà.

30 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nuovo appuntamento con Colorado, il programma comico di Italia 1 che torna in onda oggi, giovedì 30 novembre, alle 21.20. Per la sesta volta, al timone di Coloradio c’è Paolo Ruffini, attore e conduttore sempre più amato dal pubblico italiano. Al suo fianco, oltre al comico Scintilla, alias Gianluca Fubelli, presente in trasmissione fin dalla prima stagione dello show nel 2003, per la prima volta c’è Federica Nargi. Per l’ex velina di Striscia la Notizia, Colorado rappresenta la prima, grande prova di conduzione. Oltre ad essere bellissima, la compagna di Alessandro Matri sta dimostrando di essere ironica, divertente e brava nell’intrattenere il pubblico. Insieme a Paolo Ruffini forma una coppia nuova che piace al pubblico. Il vero show, però, è affidato ai comici che, nel corso della serata, si alternano sul palco di Colorado dando vita a siparietti sempre più divertenti. Nell’appuntamento odierno, sul palco salirà Leonardo Manera, con il suo personaggio Sprecacenere Donato che parla all'ex fidanzata Marillena; Ippolita Baldini torna, torna a vestire i panni della sua milanesissima Lucy, e Dado accompagna i PanPers nel loro momento musicale. Ai Pantellas è affidato il racconto delle differenze tra il mondo dei ventenni e quello dei trentenni. Sul palco anche Peppe Iodice con le sue "preghierine".

COLORADO, ANTICIPAZIONI: PAOLO RUFFINI OTTIMO PADRONE DI CASA

Paolo Ruffini, conduttore di Colorado per la sesta volta, oltre a guidare lo show di Italia 1, continua a portare in giro per l’Italia il suo spettacolo teatrale “Un grande abbraccio” in cui è accompagnato da sei ragazzi affetti da disabilità. E’ uno spettacolo ironico e divertente che racconta l’importanza delle relazioni umane e la bellezza della vita attraverso le diverse forme di disabilità. Attore e conduttore, Paolo Ruffini riesce a vestire con estrema facilità entrambi i ruoli. Sul palco di Colorado tira fuori il suo lato ironico più pungente lasciandosi andare a battute che strappano sempre un sorriso al pubblico. Ancora una volta, dunque, Paolo Ruffini sta confermando di essere il perfetto padrone di casa per Colorado. Un artista a tutto tondo che i telespettatori apprezzano sempre di più.

