CRISTIANO MALGIOGLIO / Video, Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro: il bacio con Valerio Staffelli

Cristiano Malgioglio ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia per l'eliminazione al Grande Fratello Vip 2. Ecco il bacio con l'inviato Valerio Staffelli (video).

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio

Al momento della sua uscita dal Grande Fratello Vip 2, Cristiano Malgioglio ha dichiarato di volere restano lontano dal clamore mediatico per qualche tempo. Il paroliere sembrava pronto a partire per il Portogallo, rifiutando così partecipazioni a programmi televisivi o interviste di qualsiasi tipo. Ma le sue intenzioni sono molto difficili da essere portate a termine, considerando il grande interesse che ancora esiste nei suoi confronti. E ovviamente non poteva mancare Striscia la notizia, nella persona di Valerio Staffelli, che ha rincorso il simpatico paroliere per la consegna del Tapiro d'Oro. Il 'riconoscimento' è arrivato per l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 2, giunta ad una sola settimana dalla finalissima. Malgi ha spiegato di essere sorpreso dal tanto interesse nei suoi confronti, precisando che mai avrebbe pensato di essere fermato dai fan per strada o di essere tanto acclamato nei social network.

Cristiano Malgioglio riceve il Tapiro d'Oro da Striscia la notizia

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Cristiano Malgioglio, chiedendogli anche delle spiegazioni sui baci scambiati nella Casa: "A volte mi sentivo etero e a volte gay. Ho baciato tutti ma il bacio del tenero è stato quello con Jeremias perché ha due labbra molto morbide. Peccato che lui sia molto etero se no ci avrei fatto un pensierino". Sulle difficoltà avute ha confermato: "Dentro questo treno un freddo, un'umidità, dormivo su un materassino piccolo così. Io credevo, appena Cristiano Malgioglio esce dal Grande Fratello la faranno Santa Malgi e invece ora mi faranno Santa del Tapiro. Li adoro". E dopo avere chiarito le ragioni della sua doccia con la vestaglia, il cantante ha parlato del suo rapporto con il Castigatore: "Prima mi ha regalato una mano, poi un braccio, una gamba poi ho pensato, cosa mi regalerà? E non ho più voluto nessun tipo di regalo. Sono felice di essere uscito una settimana prima, perché tutti parlano della Malgi. Senza la regina Malgi non so cosa sarebbe successo". Qual è stata la sua più grande sofferenza dentro la Casa? "Quella che ora devo baciare te" ed ecco il nuovo bacio a Staffelli: avrà preferito Malgi o Belen? Clicca qui per vedere il video.

