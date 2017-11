CRISTIANO MALGIOGLIO / Video, le sue parole a Valerio Staffelli: "Ho usato le vestaglie per fare eccitare"

Cristiano Malgioglio è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la notizia per la consegna del Tapiro d'oro. Ha parlato dei baci a Jeremias e della vestaglia sotto la doccia.

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 lo scorso lunedì ma l'interesse mediatico nei suoi confronti non è affatto venuto meno. Al contrario, il paroliere più chiacchierato d'Italia continua ad essere oggetto di interviste, l'ultima delle quali (immancabile) è stata quella di Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia La Notizia ha fermato l'ex gieffino per strada, pronto a consegnargli il Tapiro d'oro per la sua eliminazione. Gli ha quindi chiesto spiegazioni riguardo la sua eliminazione, ottenendo in risposta: "È uscita la regina, ma non ha lasciato neppure una goccia di profumo nella casa (...) Io sono sconvolto da questa popolarità sui social e per strada, trent'anni fa forse l'avrei capita". Staffelli ha quindi chiesto a Malgi delle spiegazioni sul suo comportamento nella casa con baci a uomini (Jeremias) e donne (Aida). Ecco la sua risposta: "A volte mi sentivo etero e a volte gay. Ho baciato tutti ma il bacio del tenero è stato quello con Jeremias perché ha due labbra molto morbide. Peccato che lui sia molto etero se no ci avrei fatto un pensierino".

Cristiano Malgioglio a Valerio Staffelli: "Volevo fare eccitare"

Cristiano Malgioglio ha proseguito la sua intervista a Valerio Staffelli di Striscia la notizia, parlando dei suoi lavori domestici nella casa: "Ho fatto la casalinga disperata, ho fatto le pizze, ho fatto del pane". E sulle sue dormite sulle panche di legno ha precisato: "Sembravo una cagna, una cagnetta. Mi sentivo un puma nascosto, ferito". Impossibile non parlare delle ormai famose docce con l'accappatoio: "Io mettevo questa vestaglia di seta stile Rita Hayworth perché volevo fare vedere e non fare vedere, volevo fare eccitare con questa vestaglia e ci sono riuscito". Tra le risate dell'inviato di Striscia la notizia, non poteva mancare il riferimento al fustigatore: "Era molto innamorato di me", ha precisato Malgioglio che ha raccontato del dono di una mano immensa da parte del suo 'amico'. Clicca qui per rivedere l'intervista completa andata in onda ieri sera su Canale 5.

