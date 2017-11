Cecilia Rodriguez / GF Vip 2: la modella difende Ignazio e dice “no” alla d’Urso (Maurizio Costanzo Show)

Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2 sarà ospite del palcoscenico de Il Maurizio Costanzo Show, la modella finirà ancora sotto accusa? Ecco le ultime news

30 novembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez al Maurizio Costanzo Show

Cecilia Rodriguez questa sera sarà tra gli ospiti de Il Maurizio Costanzo Show, in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. La sorella minore di Belen, già la passata settimana era stata tra le protagoniste indiscusse del salotto del celebre conduttore romano e proprio la sorella ha avuto modo di difenderla in ogni modo fino a mostrarsi decisamente scocciata dalle battute degli ospiti sul palcoscenico del teatro. La conduttrice di Tu si que vales infatti, si è scagliata anche contro Andrea Pucci, reo di aver fatto una battuta sul celebre armadio dentro la Casa del Grande Fratello Vip. “Pucci, è il tuo lavoro e mi va benissimo, però c’è stata una smentita del Gf. Per strategia ci ha messo una settimana, l’avrei fatto pure io per tenere il pubblico caldo, ma è stato svelato che la testa di mia sorella arrivava alle spalle di Ignazio. Stop. Sarebbe stato molto volgare”, ha sbottato Belen durante la sua ospitata televisiva al fianco del fratello Jeremias. Cosa dirà stasera la modella? Sarà pronta per le critiche del conduttore?

Cecilia dopo il GF dice “no” alla d’Urso

Cecilia di recente, ha avuto modo di catturare ancora l’attenzione dopo essere uscita fuori dalla Casa e comparire immediatamente sui social, sotto coperta al fianco del suo neo fidanzato Ignazio Moser. “Tutto il resto è noia”, scrive l’ex ciclista con la passione per la vendemmia. Citando una mitica canzone di Franco Califano quindi, pensava di spazzare via le polemiche che hanno investito la Casa del GF Vip 2 dopo l’inizio della loro relazione d’amore. Tra le pagine del settimanale “Chi” uscito con il nuovo numero nella giornata di ieri inoltre, Francesco Monte è stato paparazzato con le valigie dopo avere parlato con l’argentina per più di cinque ore. Tra di loro è stata ufficialmente sancita la parola “fine” dopo un faccia a faccia lontani dalle telecamere dei programmi televisivi. Ed infatti, proprio la modella ha accettato di essere ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e anche di Costanzo ma non di Barbara d’Urso, come mai? Anche Jeremias non ha partecipato né a Domenica Live e nemmeno a Pomeriggio 5.

Francesco Moser parla di Cecilia: “Spero di diventare suo suocero”

Dopo essere uscita dalla Casa, per Cecilia Rodriguez sono incominciate anche le prime interviste tramite televisione ed anche sulla carta stampata. Intervistata tra le pagine del settimanale "Nuovo", la modella ha confessato cosa ne pensa sulla famosa frase di Ignazio Moser che, dopo aver consumato un rapporto con l'argentina, aveva confidato di essersi finalmente "svuotato". La baby Rodriguez però, non si è indignata per le rivelazioni del suo fidanzato affermando che, nonostante la frase di Ignazio possa risultare poco carina non è sicuramente errata e raccontava la verità dei fatti. Cecilia quindi, ha confidato di non essere arrabbiata con lui difendendolo a spada tratta ed ironizzando ancora sulla famosa agendina: "Spero che accanto al mio nome abbia messo tante stelline e cuoricini". Nel frattempo, il padre di Ignazio, Francesco Moser ospite da Fabio Fazio ha rivelato di essere felice per l’eliminazione del figlio: “Finalmente torna a lavorare la campagna” e sorridente si è detto speranzoso di diventare preso il suocero di Cecilia: “Mi hanno offerto proprio in questi giorni in un’azienda agricola in Argentina”, ha concluso.

© Riproduzione Riservata.