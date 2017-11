Colpi di cuore, la soap di Sirene / Ecco come è nata l’idea: Consuelo sceglierà Juan oppure Rodrigo?

Colpi di cuore, la soap opera che prende in giro Il Segreto va in "onda" dentro la fiction Sirene e si trova online sul portale di RaiPlay, tutte le informazioni sul progetto.

30 novembre 2017 Valentina Gambino

Colpi di cuore, la soap dentro Sirene

"Colpi di cuore" ha proprio fatto centro. Come ben sapete e se amate la televisione e la guardate con un occhio particolarmente attento, avrete notato che, all'interno della fiction Sirene (in onda stasera con il suo appuntamento finale), vi è una soap opera che i protagonisti guardano spesso. Il suo titolo è per l'appunto proprio "Colpi al cuore", dove le protagoniste nonostante abbiano delle abitudini per la maggior parte terresti, ricevono la viva attenzione da parte delle Sirene che ne sono visibilmente appassionate. Sapevate che la particolare soap si trova anche sul sito ufficiale di RaiPlay? Durante il corso degli appuntamenti televisivi mandati in onda su Rai1 con protagoniste le amate Sirene, vengono caricati online gli episodi della soap che prende chiaramente in giro le telenovele proposte negli ultimi tempi in televisione. I protagonisti della soap ironica sono Juan (Luciano Scarpa), Rodrigo (Thomas Trabacchi) e Consuelo (Elisabetta Pellini). I tre, nella pomposa residenza di Riva dos Tarquinos passano le giornate nella speranza di risolvere un drammatico dilemma.

Colpi di cuore, Consuelo si racconta tra sospiri e “Non so…”

Colpi al cuore infatti, racconta l'indecisione di Consuelo che non sa se cedere tra le braccia di Juan oppure di Rodrigo. Naturalmente la soap prende in giro le tormentate dinamiche de Il Segreto e gli episodi sono scritti e diretti da Ivan Cotroneo (anche sceneggiatore di Sirene) e Monica Rametta. La protagonista Consuelo invece, è interpretata dall'attrice Elisabetta Pellini che intervistata su Sorrisi.com ha dichiarato: "Ivan Cotroneo mi ha chiamato da Los Angeles e mi ha detto: “Ho in mente una telenovela fatta di “pillole”, otto episodi da 4 minuti l’uno, che andrà all’interno della serie “Sirene”. Finisco di scriverla in aereo nel viaggio di ritorno a Roma e mi piacerebbe che fossi tu ad interpretare Consuelo”. Io l’ho letta e mi è piaciuta immediatamente". Consuelo quindi, passa il tempo tra sospiri, indecisioni ed i suoi continui "Non so...". L'attrice però confessa che la donna in fondo ha le idee chiare per poi raccontare come si è sviluppato l’intero progetto: "Abbiamo girato tutti gli episodi in un solo giorno, agli Studios di Roma. E poi io il ricamo lo so fare davvero. E pure l’uncinetto, lavorare a maglia…".

