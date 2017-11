ELISA ISOARDI/ Dopo i tradimenti il fidanzamento ufficiale con Matteo Salvini (Maurizio Costanzo Show)

Elisa Isoardi è fra gli ospiti del Maurizio Costanzo show di questa sera su Canale 5. La presentatrice è da tempo fidanzata con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini

Elisa Isoardi ospite al Maurizio Costanzo show

Elisa Isoardi è ormai al centro dell'attenzione pubblica italiana grazie alla sua relazione con Matteo Salvini. I due appaiono sempre più innamorati e sono stati avvistati di recente impegnati in nuovi baci. Un evento che getta acqua sul fuoco sulle tensioni vissute nell'ultimo periodo e che già vedeva in crisi la coppia più quotata dello scenario politico. Non sono stati pochi infatti gli eventi mondani in cui i due sono stati avvistati l'uno al fianco dell'altra, dall'estate nella laguna veneziana fino alla recente Fiera del porro di Cervere, in provincia di Cuneo. Questa sera, giovedì30 novembre 2017, Elisa Isoardi sarà invece ospite del Maurizio Costanzo Show, dove di certo si toccherà l'argomento spinoso della sua relazione con il volto di punta della Lega Nord. Il fidanzamento ufficiale fra la presentatrice e Matteo Salvini è avvenuto infatti solo di recente ed in base a quanto riportano le testate nazionali l'annuncio è stato dato durante una cena con la madre della donna. Superati quindi i mesi turbolenti, in cui il Segretario del partito era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con un'altra donna.

ELISA ISOARDI ALLA GUIDA DI BUONO A SAPERSI

Un mese fiorente quello di novembre per Elisa Isoardi, che ha vissuto diverse settimane all'insegna di eventi pubblici e onorificenze. L'ultima l'ha vista infatti madrina della 38a edizione della Fiera del Porro di Cervere, dove è stata paparazzata con un innamoratissimo Matteo Salvini. Secondo quanto sottolinea il settimanale Oggi, la showgirl dimostra di aver perdonato il Segretario della Lega Nord dei tradimenti che hanno costellato la scorsa estate, anche se il delfino del partito non è stato l'unico ad 'uscire dai binari' della loro relazione. Salvini infatti aveva infatti perdonato in precedenza uno scoppio di passione fra la Isoardi e Matteo Placidi. Nel frattempo, la conduttrice continua a mantenersi attiva con gli impegni televisivi e professionali. Il suo programma Buono a sapersi l'ha vista in questi giorni parlare di caffè, grazie ad un collegamento con la Torrefazione di Lipomo, in provincia di Como, e della coltivazione di pere di Alba, protagoniste di una precedente puntata.

ELISA ISOARDI, LA CARRIERA

Nata nel dicembre del 1982, Elisa Isoardi è cresciuta nella provincia di Cuneo, a Caraglio, ma vive attualmente a Milano. Dopo essere stata incoronata Miss Fragola nell'88, è stata eletta Miss Muretto nello stesso anno e due anni dopo ha partecipato a Miss Italia per la regione Valle D'Aosta, riuscendo tuttavia a conquistare solo la fascia di Miss Cinema. Si diploma nello stesso anno in recitazione a Roma, partecipando fra il 2001 ed il 2003 a diverse piece teatrali, per poi riprendere la carriera di modella con il trasferimento a Milano. Posa infatti per la campagna del marchio torinese Brooksfielf, per Max Mara e per lo stilista Carlo Pignatelli. Compare inoltre nel videoclip Tu no del gruppo rap Gemelli Diversi, mentre diventa inviata di Guarda che Luna nel 2005, un programma condotto da Massimo Giletti al fianco di Hoara Borselli. Approda poi in diverse trasmissioni del piccolo schermo, fino a tornare al fianco di Giletti per il Festival di Castrocaro nel 2007, anno che precede il suo ruolo di conduttrice in Sabato & Domenica Estate al fianco di Attilio Romita.

© Riproduzione Riservata.