ENRICO NIGIOTTI/ Over con Mara Maionchi i brani scelti sono "Mi fido di te" e "Vento d’estate" (X Factor 2017)

Enrico Nigiotti, concorrente degli Over di Mara Maionchi a X Factor 2017, canterà due brani italiani: Vento d'estate e Mi fido di te di Jovanotti. Deve continuare a stupire Agnelli

Enrico NIgiotti (Over), al sesto live di X Factor 2017

CON L’AMORE È HA FINALMENTE CONVINTO AGNELLI

Enrico Nigiotti può ritenersi soddisfatto dall'ultimo Live Show di X Factor 2017, dove è riuscito a portare sul palco il suo inedito. Un'impresa che il concorrente attendeva da tanto tempo e che gli ha permesso di esprimere il proprio vissuto interiore in tutta la sua pienezza. L'amore è racchiude infatti tutta la sua anima da scrittore di testi e il suo rapporto con l'amore, vero perno della sua vita sia musicale che privata. La reazione dei giudici del resto non poteva che essere positiva proprio in base a questo: per Manuel Agnelli è evidente che l'inedito di Enrico sarebbe entrato in rotazione radio già da quella sera. Il toscano ha potuto quindi rilassarsi per qualche minuto: il coach dei Gruppi non gli ha risparmiato di certo critiche nelle precedenti puntate. Manuel lo ha trovato bravo questa volta, ma Nigiotti riuscirà a mantenere questo verdetto positivo? Agli occhi del pubblico il concorrente ha già vinto diverse volte ed è forse fra i più forti in gara di quest'edizione. Anche per questo un errore potrebbe essergli fatale, soprattutto perché Agnelli non esiterebbe ad eliminarlo dalla competizione per evitare un rischio calcolato alle sue due band.

ENRICO NIGIOTTI QUESTA SERA DOVRA CONVINCERE CON IL BRANO DI JOVANOTTI

Sono due i brani in cui si dovrà esibire Enrico Nigiotti al sesto Live Show di X Factor 2017. Il primo riguarda un brano scritto da Jovanotti, Mi fido di te. Una canzone del repertorio più recente del cantautore toscano, che riuscirà finalmente ad avvicinare il concorrente degli Over alla sua regione natale. Si tratta comunque di una canzone ricca di insidie e difficoltà, soprattutto per l'impronta di Lorenzo Cherubini. Il brano scelto da Enrico riguarda invece una collaborazione fra Niccolò Fabi e Max Gazzè, Vento d'estate. Anche in questo caso è evidente come il cantante del talent abbia deciso di esibirsi su un testo che trasmetta qualcosa al pubblico, ricco di significato ed allo stesso tempo molto vicino alle sue corde. L'impressione è che comunque Enrico stia giocando sul sicuro e che non sia ancora pronto per rischiare il tutto per tutto pur di dimostrare le sue evidenti abilità nel canto.

ENRICO NIGIOTTI POTREBBE ARRIVARE IN FINALE, MA DEVE RINNOVARSI

X Factor 2017 potrebbe consacrare Enrico Nigiotti alla vittoria finale. Il concorrente degli Over di Mara Maionchi ha avuto finora un percorso tortuoso all'interno del programma ed a dargli filo da torcere è stato soprattutto Manuel Agnelli. Non si tratta in questo caso di superare uno scoglio facile, dato che non si tratta della più acerba Levante, ma di uno dei giudici in grado di porre fine al percorso di Enrico all'interno del talent. Dal suo canto, il concorrente ha dimostrato fin troppe volte di avere le qualità per diventare un grande cantautore ed è forse uno dei pochi ad essere riuscito a conquistare il pubblico italiano senza enormi difficoltà. Appare allo stesso tempo però troppo poco definito dal punto di vista della personalità, spingendo i telespettatori a fare continui paragoni fra la sua identità canora e quella di grandi artisti come Niccolò Fabi e Gianluca Grignani. Si tratta forse di una somiglianza fortemente estetica e artistica, soprattutto nel secondo caso, e che rischia di non dimostrare quanto Enrico possa rinnovare il repertorio italiano in fatto di musica.

