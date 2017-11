Eliminati X Factor 2017/ Doppia manche e due addii nella nuova puntata: toccherà a Mara Maionchi piangere?

Eliminati X Factor 2017 tra gli over di Mara Maionchi e le band di Manuel Agnelli? Doppia manche e due addii nella nuova puntata: a chi toccherà questa volta?

30 novembre 2017 Hedda Hopper

Giudici X Factor 2017

Siamo ormai agli sgoccioli di questa nuova edizione di X Factor 2017 e, dopo tanta attesa, il live è ormai volato via portando con sé polemiche, liti, grandi inediti e una rivelazione, su tutte, i Maneskin. Giudici e pubblico sembrano concordi nel dire che proprio la band romana sarà a portare la vittoria finale per questa edizione ma resta il fatto che l'errore è sempre dietro l'angolo e questa sera avremo a che fare con ben due eliminazioni e questo lascia temere per tutti quei concorrenti ancora in bilico come Rita Bellanza e i Ros. La prima è stata salvata da Gianni Morandi innescando una serie di polemiche che non si sono placate nei giorni scorsi nemmeno con l'inedito che ha cucito su misura per lei proprio la sua coach, Levante. Sarà proprio lei una delle eliminate di questa serata? Il pubblico sembra pronto a non salvarla, staremo a vedere.

OVER A RISCHIO? RITA BELLANZA E I ROS IN BILICO

Dall'altra parte abbiamo I Ros. La band è stata in bilico per tre settimane riuscendosi a salvare sempre per il rotto della cuffia. In queste ultime due puntate alla bella Camilla e ai suoi uomini è andata meglio riuscendo ad evitare addirittura il ballottagio, incubo finito per loro o questa doppia eliminazione sarà letale? In ultima analisi non possiamo non occuparci degli Over di Mara Maionchi. La discografica ha portato fin qui tutti e tre i suoi ragazzi ma la doppia eliminazione di questa sera potrebbe fare la prima vittime illustre nel suo gruppo. Mentre siamo sicuri che Enrico Nigiotti non sia a rischio, sono in molti a temere per il destino di Lorenzo Licitra in primis e poi di Andrea. Chi uscirà?

