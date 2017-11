Ester Glam fidanzata / Uomini e donne, dopo Paolo Crivellin torna dal suo ex! La risposta alle polemiche

Scoppia la polemica e travolge Ester Glam, la bella corteggiatrice che ha lasciato il trono di Paolo Crivellin è tornata con il suo ex. A Uomini e donne ha mentito?

30 novembre 2017 Hedda Hopper

Ed eccoci nel bel mezzo di una futile polemica. Questa volta a finire nel mirino è la sexy Ester Glam, corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e donne. Il programma è registrato, ormai lo sanno tutti, e la sua uscita di scena è avvenuta ormai un mese fa, rimane il fatto che le polemiche non si placano così come le accuse che alcuni fan del programma le stanno rivolgendo in queste ore, ma cosa è successo di così tanto eclatante? Semplice a dirsi, Ester Glam è felicemente innamorata e fidanzata. L'arrivo sui social della sua foto insieme al suo ex tra baci e coccole, ha fatto infuriare i fan che, a questo punto, non possono far altro che credere che a Uomini e donne abbia sempre mentito.

ESTER GLAM RISPONDE ALLE CRITICHE

Ester Glam si è innamorata e fin qui niente di male visto che non era sposata con Paolo e non è mai stata nemmeno la sua fidanzata, ma la cosa si complica quando viene fuori il nome del fortunato, ovvero Mattia, personal trainer nonché suo ex fidanzato. Quella di Uomini e donne, a questo punto, sembra essere stata solo una parentesi tra il primo e il dopo con Mattia anche se durante il suo percorso era riuscita a creare un certo legame con Paolo fino all'arrivo di Giorgia. Alle polemiche è stata la diretta interessata scrivendo in un commento: "Il mio percorso a Uomini e donne è finito tempo fa quindi nella mia vita fuori dal programma posso fare ciò che voglio, e ho voluto darmi un'altra possibilità con questo ragazzo! Quindi relax e bacio a tutti". Questo basterà per placare il pubblico che la definisce già "falsa" e pronta a tutto solo per apparire in tv?

