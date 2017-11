Fedez truffato dall'ex “avvocato”/ Susanna Chiesa condannata a 7 mesi: vittoria per il giudice di X Factor

Fedez truffato dall'ex "avvocato", Susanna Chiesa fingeva di essere un legale e gonfiava i conti del rapper con spese personali: condannata a 7 mesi di carcere e 400 euro di multa.

30 novembre 2017 Emanuela Longo

Fedez

In vista della nuova puntata di X Factor 2017, Fedez può già esultare per una vittoria conquistata. In realtà il talent di Sky Uno c'entra poco con la faccenda personale che lo ha visto protagonista e che si è conclusa solo oggi, dopo due anni di attesa. Susanna Chiesa, sua ex consulente legale, è stata condannata a 7 mesi di reclusione ed al pagamento di 400 euro di multa per truffa, dopo essersi approfittata dell'estrema fiducia del giovane rapper milanese. Solo adesso, inoltre, come riporta TgCom24, sarebbe emersa anche un'ulteriore verità sul conto della donna, la quale in realtà non sarebbe neppure un avvocato. All'accusa per truffa, dunque, si sarebbe aggiunta anche quella per esercizio abusivo della professione. Tutto ha avuto inizio due anni fa, quando l'attuale legale di Fedez, l'avvocato Cristiano Magaletti, aveva notato alcune voci di spesa poco chiare ma soprattutto sproporzionate, instillando il dubbio nel suo cliente. Come spiegato da una nota ufficiale diffusa di Newtopia- l'etichetta discografica indipendente creata dal giudice di X Factor con l'amico e collega J-Ax - il suo legale aveva così avviato alcune indagini che avrebbero confermato i sospetti iniziali. La dottoressa Chiesa (come si faceva chiamare fino ad oggi) in realtà non era affatto un avvocato ed addirittura non era neppure praticante abilitata. Nonostante questo aveva preso somme a titolo di Cassa Forense oltre ad aver trattato varie questioni giuridiche anche di una certa importanza.

FEDEZ, FINTO AVVOCATO GONFIAVA I CONTI CON SPESE PERSONALI

Susanna Chiesa però aveva fatto molto di più ai danni di Fedez in quanto si era del tutto approfittata della fiducia che il compagno di Chiara Ferragni aveva riposto nei suoi confronti così da poter mettere mano sui conti del rapper, distorcendone le somme in suo favore. In questo modo il rapper milanese aveva pagato cifre più elevate del dovuto per presunte spese legali ma che in realtà a Chiesa servivano per le proprie spese personali consistenti, tra le altre cose, per l'acquisto di biancheria intima, cene, bollette telefoniche e molto altro ancora. La denuncia nei suoi confronti era scattata due anni fa, ma solo oggi è giunta la condanna paragonabile ad una vera e propria vittoria per il protagonista di X Factor 2017. Il giudice del Tribunale di Milano, la dott.sa Filiciotto, ha condannato la donna a 7 mesi di carcere ed al pagamento di una multa pari a 400 euro per i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione di avvocato.

