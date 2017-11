Giorgio Manetti e Tina Cipollari hanno una relazione? / Uomini e donne, Gemma Galgani non si arrende

Gemma Galgani finisce sotto accusa lanciando la bomba secondo la quale Giorgio Manetti e Tina Cipollari hanno una relazione, Uomini e donne ripartirà da qui?

30 novembre 2017 Hedda Hopper

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Se quello che avete visto ieri non vi basta, tranquilli, oggi a Uomini e donne si parlerà ancora di Giorgio Manetti, Gemma Galgani e la loro possibile liason. L'argomento sembrava esaurito ieri ma, molto probabilmente, ci terrà compagnia ancora oggi e domani per la felicità degli amanti del trash e della fatidica coppia formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due continuano ad essere al centro delle trame del trono over e anche oggi sarà così. Proprio nella puntata di oggi Maria De Filippi tirerà nuovamente in ballo la questione con tanto di rivista alla mano e articolo pronto da leggere e questo riapre le ostilità. Gemma è convinta che Tina Cipollari non sia il tipo di Giorgio Manetti e questo non fa altro che spingere tutti a chiedersi se il suo interesse per Giorgio sia ancora reale.

GEMMA GALGANI RILANCIA SULLA LIASON E AMMETTE CHE...

L'attenzione a questo punto si sposterà proprio su di lei e sul fatto che, da quando ha letto su una rivista che Giorgio Manetti ha definito la loro “la storia” più importante, si è sentita lusingata. La cosa l'ha turbata e per questo Tina invita Giorgio Manetti a non parlare più della sua ex nelle interviste visto che il risultato poi è finire a parlare delle stesse cose. Le liti e i complimenti tra le due non mancheranno ma ancora una volta toccherà a Maria De Filippi intervenire per spingere la dama torinese ad ammettere i suoi sentimenti verso Giorgio, come ci stupirà questa volta Gemma Galgani? Il ciclo ricomincia da qui, come finirà questo 2017 per i protagonisti di questo fantomatico triangolo?

© Riproduzione Riservata.