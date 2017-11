Giulia De Lellis sta male/ Mal di schiena per la finalista: Andrea Damante le manca (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis non sta bene, mal di schiena e sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip 2 in attesa della finale di lunedì sera, tanta nostalgia di Andrea Damante.

30 novembre 2017 Valentina Gambino

Ormai siamo giunti alle battute finali del Grande Fratello Vip 2017. All’ultima puntata mancano pochissimi giorni e l’atmosfera è ormai “satura”. I concorrenti attualmente dentro il gioco, hanno mostrato attimi di cedimento e aspettano con ansia di potere uscire dalla Casa più spiata di Cinecittà che ha regalato loro notevoli gioie ma anche qualche tormento di troppo. Ne sa qualcosa Giulia De Lellis, l’esperta in tendenze volata in finale alcune settimane addietro, ha mostrato di essere visibilmente stanca e non vede l’ora di poter uscire fuori dal programma per riabbracciare la famiglia, gli affetti cari ma soprattutto Andrea Damante, suo fidanzato da 18 mesi. La coppia, ha avuto modo di confrontarsi in due occasioni differenti ma, ogni volta Giulia non ha potuto fisicamente abbracciare il deejay veronese. Dal canto suo Damante, ha confidato di essere molto fiero della sua fidanzata e di volerla sposare una volta fuori dal reality show che ha consacrato il suo successo e la sua enorme popolarità. In queste ore però, la ragazza è apparsa molto sconfortata, cosa è successo?

Giulia De Lellis non sta bene, sconforto nella Casa del GF Vip

Tra momenti di pausa e anche di relax, nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di parlare dello stress e l’ansia provocati dalla semifinale. Durante quella occasione, i concorrenti sono stati alle prese con ben tre eliminazioni: prima Ignazio, poi Cristiano e in ultimo Lorenzo. Nel frattempo, Giulia De Lellis ha affermato di essere molto provata e così, ha cercato confronto tra gli amici della Casa mentre rimaneva distesa sul divano. La giovane romana ha nostalgia degli affetti e non vede l’ora di poter riabbracciare il suo amato Andrea. Luca Onestini quindi, è prontamente corso in suo aiuto per poterla consolare: "Mancano pochissimi giorni", ha affermato. Ed intanto, proprio l’ex tronista ha avuto modo anche d’impegnarsi in cucina in quando, dopo l’eliminazione di Flaherty qualcuno dovrà pur prendere il suo posto come cuoco della Casa. L’ex corteggiatrice, lamentando un forte mal di schiena che la ostacola nei momenti, decide quindi di restare sdraiata con l’amica Ivana sempre al suo fianco.

