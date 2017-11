Grande Fratello Vip 2017, ed. 2/ News dalla casa: le riflessioni di Luca Onestini e Daniele Bossari

Grande Fratello vip 20917, ed. 2, diretta dalla casa: i concorrenti del reality sono a un passo dalla finale di lunedì sera e, in attesa di scoprire chi vincerà, Luca Onestini...

30 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

Le ultime giornate, nella casa del Grande Fratello Vip 2017, continuano a scorrere tranquille in vista della finale di lunedì sera, ma nel tentativo di porre un freno alla noia degli ultimi giorni gli inquilini continuano a interrogarsi sul loro percorso nel reality e ieri sera, a coinvolgere tutti i concorrenti in una riflessione, è stato proprio Daniele Bossari. Il conduttore, infatti, ha chiesto ai suoi colleghi quale parte della casa vorrebbero portare via, scoprendo immediatamente dopo che ad avere la meglio sono i pupazzetti sistemati nel cortile a mo’ di sedute. Ivana Mrazova, infatti, vorrebbe poter prendere con sé Lucky, uno dei coniglietti di gomma in giardino, mentre Bossari non ha nascosto di voler mettere le mani sul gorilla. Risposta assai più complessa, invece, quella di Luca Onestini, che ha confidato ai suoi compagni di viaggio che in ogni caso porterà sempre con sé ogni emozione vissuta all’interno del reality. A questo link è possibile visualizzare il video del confronto fra i tre gieffini.

CHI VINCE PAGA PEGNO? LA PROPOSTA DI LUCA ONESTINI

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello vip 2017? A porsi questa domanda, nelle ultime ore, sono stati proprio i concorrenti della seconda edizione, che a un passo dalla puntata finale, hanno tirato le somme di un percorso fatto di stravolgimenti ed emozioni. Nell'ipotizzare il nome del probabile vincitore, gli inquilini hanno inoltre stabilito una serie di pegni da pagare in caso di vincita, e dal momento che secondo Luca Onestini a trionfare sarà il suo inseparabile amico Raffaello Tonon, l’ex tronista continua ad affermare che, in caso di vincita, l’opinionista dovrà versare, per un anno, la quota dell’affitto della casa che entrambi prenderanno a Bologna. Sempre secondo Onestini, al centro di questa pagina dedicata ai pegni, qualora a trionfare fosse Daniele Bossari dovrà rasarsi completamente i capelli, ma a quanto pare, le sue richieste non hanno incontrato il favore dei suoi coinquilini. Riuscirà l’ex protagonista di Uomini e Donne a convincere i suoi compagni?

© Riproduzione Riservata.