IL SEGRETO / Raimundo non ricorda nulla: il suo cambiamento è definitivo? (Anticipazioni 30 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 30 novembre: Raimundo continua a non ricordare nulla del suo passato ed ad essere violento sia con Emilia che con Don Anselmo.

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

L'attentato organizzato da Cristobal Garrigues potrebbe avere cambiato irrimediabilmente Raimundo. Uno dei personaggi più amati de Il Segreto, da sempre sinonimo di generosità e bontà d'animo, si è risvegliato dal coma nei panni di una persona completamente diversa. Non solo ha perso la memoria, ma è apparso nervoso e violento, allontanando da sé tutte le persone che ha trovato al suo fianco. Dopo Donna Francisca, sconvolta per la reazione dell'amato, anche Emilia e Don Anselmo subiranno oggi la stessa sorta e saranno costretti ad andarsene per placare l'animo del Raimundo furioso. La Montenegro deciderà comunque di correre ai ripari, chiamando in causa uno specialista consigliatole dal dottor Zabaleta. Per lei ci sarà tuttavia anche altro a cui pensare: Carmelo si presenterà alla villa in preda alla disperazione più totale, chiedendo un urgente aiuto alla sua storica rivale...

Il Segreto: Matias non si presenta all'incontro con Beatriz

Sono passate solo poche puntate de Il Segreto da quanto Matias sembrava convinto a dare una seconda possibilità a Beatriz, perdonandola per il suo errore commesso con Ismael. Ma proprio quando il peggio sembrava passato e la coppia era pronta a ricominciare, Marcela si è presentata davanti all'amico con la dichiarazione che mai lui avrebbe voluto ascoltare: la loro breve relazione clandestina ha dato i suoi frutti e lei è rimasta incinta! Sconvolto per queste parole, che in pochi istanti segneranno pesantemente la sua vita, Matias oggi non troverà il coraggio di presentarsi all'appuntamento con Beatriz, alla quale avrebbe dovuto rivelare questa amara scoperta. La giovane Dos Casas lo attenderà invano, mentre lui si aggirerà senza scopo per le vie di Puente Viejo. Ma Beatriz questa volta non avrà nessuna intenzione di tirarsi indietro, convinta che il chiarimento debba avere luogo: giungerà anche per la giovane coppia l'ora della resa dei conti?

