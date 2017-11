Il Ricci di Milano chiude / Il ristorante di Belen Rodriguez e Joe Bastianich sostituito da una pizzeria

Il Ricci di Milano chiude! Il ristorante di Belen Rodriguez e Joe Bastianich chiude i battenti dopo l'apertuna nel 2015 e viene sostituito da una pizzeria

30 novembre 2017 Anna Montesano

Belen Rodriguez (Instagram)

Chiude il locale Ricci di Belen Rodriguez e Joe Bastianich a Milano, davvero un brutto colpo per la showgirl argentina. Al posto del sontuoso Ricci ci sarà un altro famoso marchio della ristorazione pronto a prendere il posto del Ricci e approdare per la prima volta a Milano. Apre a Milano la pizzeria napoletana "Da Michele": sarà al posto del locale di Belen. Negli ultimi giorni il "Ricci", aperto nell'estate del 2015, non ha più aperto le porte ai propri clienti confermando il fatto che l'avventura sia giunta al capolinea. Il Ricci sarà sostituito da un locale completamente diverso, parliamo di una pizzeria napoletana molto famosa "Da Michele". Nel locale di via Pisani, inaugurazione prevista per il 20 dicembre, arriverà proprio "Da Michele" con il marchio originale, che negli ultimi giorni ha aperto anche un nuovo ristorante a Londra che è andato ad aggiungersi agli altri locali di Fukuoka, Tokyo e Roma.

LA PIZZERIA "DA MICHELE" AL POSTO DEL RICCI

A novembre del 2016 a Milano era arrivato infatti un altro "Da Michele", stesso cognome, Condurro, ma la pizzeria di Forcella aveva subito precisato che si trattava soltanto di “ un caso di omonimia che da qualche anno crea problemi a noi ed alla clientela finale che è portata a pensare che L’Antica Pizzeria da Michele abbia svariate sedi a Napoli ed ora una anche a Milano". Da dicembre, invece, "L'Antica pizzeria da Michele" arriverà finalmente sotto la Madonnina e lo farà con grande stile. "Scatti di Gusto" ha raccontato che saranno 170 i posti a sedere, che ne faranno anche una delle pizzerie più elegante del mondo.

© Riproduzione Riservata.