Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni cast: Francesco Monte, Francesca Cipriani e Brigitte Nielsen in Honduras

30 novembre 2017 Valentina Gambino

Il prossimo 22 gennaio, l’anno nuovo inizierà con il botto. Dopo l’estremo successo della seconda edizione del Grande Fratello Vip, per Mediaset continuano le soddisfazioni in onda con la nuova stagione dell’Isola dei Famosi 2018. Come sempre, al timone dello show ritroveremo Alessia Marcuzzi mentre sull’inviato in Honduras, attualmente, sembrano esserci notevoli dubbi: chi riuscirà a spuntarla tra l’evergreen Alvin e la new entry Stefano De Martino? Nel frattempo, tra le pagine di Spy, in edicola da domani mattina con il nuovo numero, sono emerse le nuove indiscrezioni relative al cast, con i primi tre nomi certi che faranno parte del reality show dedicato alla sopravvivenza che tanto piace al pubblico italiano. Dopo una scorsa edizione che ha regalato notevoli soddisfazioni sia per ascolti che per interazioni social, il programma tornerà in onda con la solita formula e sicuramente qualche valida innovazione degna di nota. Dopo la coppia nata al GF Vip, in tanti puntano anche alla passione tra cocchi e natura incontaminata.

Isola 2018, anticipazioni cast: i tre nomi ufficiali

Il settimanale Spy in edicola da domani con il suo nuovo numero, ha rivelato in anteprima il primo terzetto ufficiale di nomi che stanno per sbarcare in Honduras per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che tornerà in onda il prossimo 22 gennaio, a partire dal prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Sbarcheranno sull’Isola, Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone e già protagonista di reality in molti Paesi stranieri (Usa, Francia e Germania). Proprio la 54enne, negli ultimi tempi è scesa in campo di difesa di Stallone e le accuse di molestie: "Durante l'estate del 1986 eravamo sposati, ero inseparabile da Sylvester e lui era sempre con me". L’attrice bionda ha così scagionato l'ex dalle accuse di aggressione sessuale ai danni di una 16enne, diffuse qualche giorno fa dal Daily Mail, raccontando a Tmz: "L'incidente di cui è accusato non si è verificato, quella sera lui era con me". Al fianco della danese ci saranno anche Francesco Monte (reduce dalla separazione con Cecilia Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip 1) e l’ex gieffina e Pupa Francesca Cipriani. Per quanto riguarda le altre anticipazioni, confermata la rotazione in studio degli opinionisti che affiancheranno la presentatrice: la prima sarà Mara Venier.

