Ivana Spagna/ "Ho visto i fantasmi": l'esperienza paranormale della cantante (Pomeriggio 5)

30 novembre 2017 Emanuela Longo

30 novembre 2017 Emanuela Longo

Ivana Spagna

Ivana Spagna, la celebre cantante, torna oggi nel programma Pomeriggio 5 per parlare nuovamente di entità paranormali e fantasmi. Lo scorso giugno era intervenuta alla medesima trasmissione di Canale 5 raccontando la sua incredibile esperienza con il paranormale: "Se non si vedono queste entità è impossibile crederci", aveva detto. In quell'occasione la cantante aveva sostenuto di aver visto in più occasioni lo spettro di una donna. Dopo una serie di ricerche aveva poi scoperto che quello sarebbe stato lo spirito di Giuditta Pasta, celebre cantante lirica del XIX secolo. Era stato solo un caso o tra lo spirito dell'artista e Ivana Spagna si era venuto a creare un legame difficile da commentare? Quello però non era stato il solo episodio capitato alla cantante in quanto sempre alla trasmissione condotta da Barbara d'Urso aveva rivelato: "Inoltre mentre mi trovavo in Sicilia per un concerto ho visto l'immagine di un monaco sopra il mio letto che è fuggito non appena mi ha visto". Incontri misteriosi, presenze e presunti fantasmi saranno al centro delle nuove testimonianze rese oggi da Ivana.

SOGNI ED EPISODI PARANORMALI IN UN LIBRO

La seconda parte della trasmissione Pomeriggio 5 sarà oggi dedicata alle presenze paranormali, con ospite Ivana Spagna e la sua testimonianza choc. Lei, con i fantasmi sembra avere un certo legame per via di almeno due episodi che le sono capitati in passato. La stessa Barbara d'Urso, nell'anticipare ciò di cui si occuperà nella nuova puntata di Pomeriggio 5, introducendo la nota cantante ha rivelato: "Racconterà cose non proprio normali che le sono capitate". Ricorderà i due episodi che già aveva svelato nel corso della sua ospitata o a questi se ne sono aggiunti degli altri? La stessa Spagna si è resa autrice anche del libro Sarà capitato anche a te nel quale racconta di esperienze difficili da spiegare razionalmente. Al centro del libro ci sono sogni premonitori, eventi miracolosi ed esperienze paranormali che la cantante ha vissuto. Episodi che per la prima volta ha raccolto nel suo libro e che oggi rivelerà anche a Pomeriggio 5. Con un rischio che Ivana ha sempre temuto ma che è pronta a correre: "essere presi per matti".

