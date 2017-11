Jeremias Rodriguez/ E Alfonso Signorini insieme: scoppia la polemica (Maurizio Costanzo Show)

Jeremias Rodriguez tornerà questa sera nel salotto del Maurizio Costanzo Show in compagnia di Belen e Cecilia. Ecco tutte le info sull’ex gieffino.

30 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Jeremias Rodriguez

Questa sera Jeremias Rodriguez tornerà nel salotto del Maurizio Costanzo Show per partecipare alla nuova puntata del celebre programma della seconda serata di Canale 5. Assieme a lui, questa volta, non ci sarà solo Belen ma anche Cecilia, che dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2017 si prepara a rispondere alle irriverenti domande dell’arguto conduttore e degli ospiti del parterre. Al centro dell’intervista, probabilmente, anche la fine della liaison fra Jeremias e Aida Yespica e l’inizio della storia d’amore con la nuova fidanzata, senza dimenticare il rapporto con i suoi ex cognati e l’amicizia con Ignazio Moser. Proprio su quest’ultimo, infatti, l’argentino si era espresso nel corso di una recente intervista, rivelando di voler chiarire il contenuto di alcune sue dichiarazioni, per poi ritrattare e ammettere di aver interpretato ogni cosa con troppa fretta. Il fratello di Belen si toglierà qualche sassolino dalla scarpa proprio stasera?

JEREMIAS RODRIGUEZ, NUOVE POLEMICHE SUI SOCIAL: TUTTA COLPA DI ALFONSO SIGNORINI?

Ancora polemiche per Jeremias Rodriguez, accusato di aver avuto un trattamento di favore a causa dell’amicizia che lega da tempo sua sorella Belen e l’opinionista del Grande Fratello Vip 2017 Alfonso Signorini. A scatenare le nuove critiche è stata una foto pubblicata sul profilo social dall’ex gieffino, che nel ringraziare il celebre direttore di "Chi" per l’invito ricevuto, si è lasciato immortalare proprio in sua compagnia. La presenza di Alfonso Signorini, però, ha riaperto una vecchia polemica sollevata dagli spettatori del reality, che hanno più volte accusato l'opinionista di non riservare ai Rodriguez lo sesso trattamento rivolto ad altri concorrenti: “Signorini sei solo un lec* dei Rodriguez ( non hai personalità) tv. SPAZZATURA”, “Se al posto di Cecilia ci fosse stata Giulia l'avrebbe massacrata... ricorda bene come l'ha definita nelle prime puntate attaccandola ogni lunedì sera”, hanno scritto i fan sul profilo dell’ex gieffino. Riuscirà Jeremias a mettere fine alle tante polemiche?

IL "NO" A BARBARA D'URSO

Da quando è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, Jeremias Rodriguez ha potuto contare su un copioso numero di programmi pronti a ospitarlo per avere il suo parere su quanto accaduto nel reality e sulla vicenda che ha visto coinvolti sua sorella Cecilia e Ignazio Moser. Il fratello di Belen, però, si è ben guardato dall'accettare l’invito che Barbara D’Urso gli ha fatto recapitare, lasciando di stucco la conduttrice e tutti gli ospiti del parterre. La mancata partecipazione di Jeremias prima e di Cecilia Rodriguez poi a Domenica Live, e il conseguente scambio di frecciatine fra i due gieffini e la conduttrice a mezzo social, sarà probabilmente argomento di discussione del nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, dove Jeremias, per la seconda volta, sarà protagonista assieme alle sue due amatissime sorelle (cliccate qui per visualizzare una foto che anticipa la loro presenza nel programma di Canale 5).

