LUIS FONSI A RAINEWS/ Manca il traduttore, l’intervista è tragica: ma il giornalista è da applausi

Durante l'ospitata di Luis Fonsi a Rai News, va in scena il "dramma dell'intervistatore senza interprete": il giornalista Paolo Poggio si improvvisa traduttore e diventa l'idolo del web

Luis Fonsi, durante l'intervista con Paolo Poggio (RaiNews)

Da tormentone a… tormento. L’intervista a Luis Fonsi, l’artista portoricano diventato celebre in tutto il mondo grazie a “Despacito” (il brano interpretato assieme a Daddy Yankee e capace, primo nella storia, di raggiungere i 4 miliardi di views su YouTube), andata quest’oggi in onda durante un approfondimento di Rai News si è infatti trasformata in un esilarante momento di involontaria comicità. Protagonista, suo malgrado, il conduttore Paolo Poggio che, in compagnia del giornalista e scrittore Enrico Fierro, doveva discutere con Fonsi sul tema dei tormentoni estivi e dei più grandi successi prodotti dall’industria discografica latino-americana: tuttavia, Poggio si è trovato nell’insolita situazione di non avere un traduttore e ha improvvisarsi interprete per 15 minuti assolutamente irresistibili e surreali al termine dei quali, però, il conduttore di Rai News ne è uscito assolutamente bene anche facendo leva su un pizzico di ironia e trasformando così un momento di imbarazzo in un’intervista tanto singolare quanto spassosa.

PAOLO POGGIO SI IMPROVVISA TRADUTTORE E CANTA PURE

La piccola “Odissea” di Poggio è cominciata quando si accorge che manca il traduttore per poter portare avanti l’intervista con Luis Fonsi: allora, assieme a Fierro, prova fare alcune domande in inglese al 39enne artista originario di San Juan (Porto Rico) a proposito di Donald Trump, ma senza grande fortuna. Allora, ecco il colpo di genio: lancia nel frattempo due servizi per prendere tempo e trovare un interprete: al ritorno in studio, tra la perplessità di Fierro e l’imbarazzo dello stesso Poggio, arriva in studio un uomo con la coppola che si mette tra il giornalista e il cantante e comincia a tradurre. L’inizio è epico, dato che il traduttore (forse preso dall’emozione) comincia a parlare in italiano, prima di sincronizzarsi col conduttore e far ricominciare l’intervista: “Da tormentone a tormentato…” scherza Poggio a proposito dei problemi tecnici avuti in trasmissione e poi parla brevemente con Fonsi del tema dell’immigrazione dei suoi connazionali verso gli Stati Uniti e dell’impegno che, dal canto suo, ammira il coraggio e gli sforzi di tutte quelle famiglie che decidono di partire dal proprio Paese. Il finale è in crescendo, con Poggio che, come ultima domanda, chiede a Fonsi se si è mai trovato in questa situazione in uno studio televisivo e poi discorre amabilmente con Fierro dei vari tormentoni estivi, accennando anche a un passaggio di “Vamos a la playa”. “Luis Fonsi ci prenderà per matti” scherza Poggio che immagina le reazioni dei telespettatori e poi candidamente ammette che “abbiamo cercato di rimediare come possibile”. Applausi.

