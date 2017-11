Le tre rose di Eva 4/ Anticipazioni quinta puntata: Aurora e Alessandro sempre più lontani (Oggi, 30 novembre)

30 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, giovedì 30 novembre, alle 21.20 su canale 5, torna la fiction “Le tre rose di Eva 4”, giunta alla quinta puntata. Il ritorno di Anna Safroncik che indossa nuovamente i panni di Aurora Taviani, sempre più innamorata di Alessandro Monforte, interpretato da Roberto Farnesi, ha spinto il pubblico a seguire con interesse le nuove puntate di una serie che, nel corso delle precedenti stagioni, è stata un vero successo. Nella quarta stagione sono davvero tanti i colpi di scena e i problemi che mettono a dura prova Aurora, tornata a Villalba dopo due anni. Dopo aver scoperto che Primaluce non è più di sua proprietà, Aurora cerca in tutti i modi di riconquistarla. Per farlo si avvicina a Fabio Astori il cui obiettivo è distruggere Alessandro. Quest’ultimo, nel frattempo, ha cominciato una relazione con Tessa che ha scoperto di aspettare un bambino. Sconvolta dalla scoperta, Aurora comincia a frequentare Fabio. Con il tempo capisce di doversi mettere da parte e allontanarsi da Alessandro che, nel frattempo, è sempre più convinto di amare Aurora e di non poter rinunciare a lei. Tessa, nel frattempo, innamorata di Alessandro, perde il bambino che aspettava. Cosa succederà nella quinta puntata?

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Nonostante sia ancora innamorata di Alessandro, Aurora capisce che deve dirgli addio. L’unico modo che ha per dimenticare il suo grande amore è quello di avvicinarsi ad un altro uomo. Aurora comincia così a vedere in Fabio un uomo migliore da quello che pensava. L’Astori, infatti, è un uomo sensibile e protettivo e così la Taviani decide di dargli una possibilità cedendo al suo corteggiamento. Fabio, tuttavia, continua a portare avanti un piano perfido insieme ai suoi soci milanese di cui Aurora è totalmente all’oscuro. Nel frattempo, Alessandro non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore della sua vita nonché madre della sua piccola Eva. Per riconquistare il cuore dell’amata, il Monforte decide di sfidare a duello Fabio il quale, per amore di Aurora e per non farla soffrire, decide di rinunciare. Tessa, invece, attraversa un periodo davvero difficile. Dopo aver perso il bambino che aspettava da Alessandro di cui è innamorata, decide di chiudere ogni rapporto con Aurora e Marzia che le hanno nascosto importanti segreti. Delusa e amareggiata decide di andare avanti per la propria strada senza l’appoggio delle sorelle. Edoardo Monforte e Fiamma Stori, infine, sono pronti per sposarsi. I due sono felici e non vedono l’ora di pronunciare il fatisico sì ma qualcosa sconvolgerà l’evento. Cosa accadrà? Lo scopriremo questa sera.

