MATRIMONIO ALL'ITALIANA/ Su Rai Movie il film con Marcello Mastroianni (oggi, 30 novembre 2017)

Matrimonio all'italiana, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 30 novembre 2017. Nel cast: Marcello Mastroianni e Sophia Loren, alla regia Vittorio de Sica. Il dettaglio.

30 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MARCELLO MASTROIANNI E SOPHIA LOREN

Il film Matrimonio all'italiana va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 30 novembre 2017, alle ore 21.10. Il prime time della rete dedicata al cinema si traveste di 'Made in Italy' rispolverando uno dei successi internazionali del cinema brillante d'autore, Matrimonio all'Italiana, è una pellicola che è stata diretta da Vittorio de Sica nel 1964 con la formidabile coppia Marcello Mastroianni e Sophia Loren pronta per l'ennesima volta a divertire il pubblico tra situazioni surreali e un'Italia in quegli anni in grande mutazione negli assetti sociali. Accanto a loro, in un cast minuto ma incentrato sulla coppia protagonista, la bella attrice Marilù Tolo, attrice quasi sempre co-protagonista ma mai di serie B, interprete nel cast di pellicole di grande successo come la 'felliniana' 'Giulietta degli Spiriti', 'Il Tassinaro' di Alberto Sordi e tanti altri lungometraggi diretti da registi del calibro di Duccio Tessari, Dario Argento, Pasquale Festa Campanile e tanti altri. La pellicola è una classica commedia basata sulle coppie degli anni '70, vita sentimentale di un'Italia in mutazione, allora alle prese con il boom economico ma anche con le tematiche legate ad aborto e divorzio. E' la trasposizione ispirata per il cinema della piecee teatrale 'Filomena Marturano', grande successo mondale del teatro di Eduardo de Filippo ma vista in chiave moderna all'interno della società borghese dell'Italia di quegli anni. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MATRIMONIO ALL'ITALIANA,LA TRAMA DEL FILM

Il ricco pasticcere partenopeo Domenico Soriano (Marcello Mastroianni) è fidanzato con un'ex prostituta, appunto Filomena Marturano (Sophia Loren), allontanata dal bordello in cui essa lavorava durante gli ultimi focolai belligeri della Seconda Guerra Mondiale e da allora coppia fissa tra alternanti vicissitudini dovute ai loro caratteri a volte grotteschi per alcuni aspetti. Domenico le dimostra il suo amore, molti doni per farla sentire ricca e importante, momenti di abbandono e di ritorno culminanti con sfarzose situazioni, ma per il pasticcere Filomena sarà sempre una prostituta, quindi di matrimonio non se ne parla. Il matrimonio sarà invece annunciato da Domenico dando pubblica notizia della sua relazione con la bella cassiera della pasticceria, situazione per la quale Filomena inventa uno stratagemma, fingere un malore e farsi trovare sul punto di morte, addirittura richiedendo l'intervento del prete per l'estrema unzione. La Marturano ha tre figli e tutta la sua energia spesa nel farsi sposare dal pasticcere è dovuta soprattutto alla volontà, in quanto madre, di dare un padre ed un cognome anagrafico ai figli, dimostrando che la sua essenza di prostituta è spenta da tanto tempo, dal giorno che ha lasciato il bordello per vivere accanto a Soriano. Riuscirà a farsi mettere l'anello al dito?

