MANILA BOFF E FABRIZIO/ Uomini e donne, l'ultimatum del cavaliere dopo la rivelazione di Sossio

Manila Boff e Fabrizio felici e contenti o al capolinea? Nella nuova puntata di Uomini e donne andrà in scena la violenta lite e l'arrivo di Valentina pronta a trattenere il cavaliere

30 novembre 2017 - agg. 30 novembre 2017, 15.05 Hedda Hopper

Manila Boff, Uomini e donne

È di nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne. Piovono critiche per Sossio Aruta: il suo continuare a contattare Manila nonostante tra i due tutti si sia chiuso tempo fa, scatena le critiche di Fabrizio (che sta uscendo con la Boff) e di Grazia, nuova fiamma di Aruta. Fabrizio arriva addirittura a lanciare un ultimatum e a chiedere a Manila di non sentire più Sossio e a quest'ultimo di non chiamarla più. Intanto dal web piovono polemiche: "Che Sossio sia un bluff lo abbiamo capito il millennio scorso, che Manila sia degna di lui anche...Ma Grazia mi chiedo COSA CASPITA SI ASPETTAVA? Veramente pensava di redimerlo? - scrive una telespettatrice - Veramente pensava di trarre il meglio da lui? Non ce l'ha il meglio Sossio...sarebbe più facile ricavare un dissetante succo da un cerchione arrugginito che del buono da quell'uomo.." (Anna Montesano)

NUOVA LITE A CAUSA DI SOSSIO

La nuova puntata di Uomini e donne ci regala un'altra serie di scontri ad alto livello ma questa volta non tra Gemma Galgani e Tina Cipollari ma tra Sossio Aruta e Fabrizio, attuale cavaliere e amico di Manila Boff. I due si stanno frequentando ormai da settimane, da quando è arrivata la rottura tra il calciatore e la dama ma qualche cosa potrebbe andare storto e tutto potrebbe cambiare. A quanto pare Sossio ha voluto chiudere con Manila ma solo ufficialmente, in studio, e non ufficiosamente. Secondo quanto rivelerà Grazia oggi sembra che i due si sentano ancora su richiesta del calciatore e la cosa farà infuriare Fabrizio che non ci sta a dividere con il Re Leone la sua bella dama, le discussioni non mancheranno così come lo scontro tra i due galli dello stesso pollaio, ma cosa ne pensa Manila Boff?

VALENTINA IN SOCCORSO DI FABRIZIO

Saranno proprio le sue dichiarazioni a far precipitare le cose visto che la dama non sembra pronta a rinunciare a Sossio e, soprattutto, trova assurde le richieste di Fabrizio che finisce per discutere con lei e lo stesso calciatore. Dopo quasi tre settimane passate insieme Fabrizio non si aspettava una risposta del genere da parte di Manila tanto da chiamarsi fuori da questo strano triangolo e mettersi da parte tornando a sedere. La loro amicizia è arrivata all'epilogo? Fabrizio sembra pronto a lasciare la trasmissione ma ecco arrivare Valentina pronta a ballare con luie trattenerlo, ci sarà davvero un cambio dama in studio? Siamo sicuri di no...

