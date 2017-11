NOEL GALLAGHER/ L’ex chitarrista degli Oasis presenta “Who built the moon?” (X Factor 2017)

Noel Gallagher, ex chitarrista degli Oasis, sarà sul palco del sesto live di X Factor 11 per presentare il suo ultimo disco “Who built the moon?”.

Noel Gallagher

Grande attesa per il pubblico di X Factor 2017 e per gli ospiti in arrivo nel sesto Live Show, fra cui ci sarà anche l'ex chitarrista degli Oasis, Noel Gallagher. In questi giorni, il cantante ha presentato il suo ultimo disco, dal titolo “Who built the moon?”, proprio a Milano e salirà sul palco del talent di Sky Uno per promuovere questo suo nuovo lavoro. Si tratta del terzo disco inciso dall'artista con gli High Flyng Birds, un'opera che segna la rinascita musicale dell'ex Oasis. La scelta di rinnovarsi del resto è evidente già nel singolo “Holy Mountain”, un brano che lo stesso Gallagher ha definito "cosmic pop" e che non ha nascosto di vedere in questo suo ultimo album una chiave fortemente rock, ma nello stile più contemporaneo e psichedelico. Come ha sottolineato nel suo intervento milanese, il cantante ha proposto con la sua tracklist una visione di libertà di pensiero ed espressione per un genere che solitamente viene associato solo a giubbotti in pelle e urla strazianti. Forte inoltre l'influenza di David Holmes, che è riuscito a togliere ogni traccia del passato musicale dell'artista.

LA FAIDA CON IL FRATELLO LIAM

Il recente incontro fra i fan e Noel Gallagher non è stato solo incentrato sulla musica, nonostante la sua carriera fiorente lo veda ritornare in pista dopo un lungo silenzio. A Milano, il cantante ha parlato infatti anche di altri temi di attualità come i Paradise Papers e la squadra di calcio che porta nel cuore, il Manchester City, e che di recente si è dovuta battere con il Napoli. L'intervento di Gallagher è quindi stato pienamente rock, come sottolinea Sky Tg24, e non sono di certo mancate anche frecciatine non proprio velate al fratello Liam, con cui negli ultimi mesi ha avuto diversi botta e risposta sui social. Gallagher ha ironizzato sul fatto che di sicuro il suo antagonista abbia le sue ragioni per essere arrabbiato, anche se nessuno sa quali siano. Parlando di musica invece, Gallagher ha evidenziato come il successo nel mondo della musica e i tanti concerti fatti in passato non lo privano di un forte nervosismo nel momento in cui si ritrova a dover salire sul palco. Ogni live viene considerato come il primo e l'ultimo dal cantante, che non ha nascosto a Flood Magazine di essere stato molto nervoso durante il concerto di riapertura della Manchester Arena, in seguito all'attentato che ha colpito il live di Ariana Grande.

LA CARRIERA

Nato nel maggio del '67, Noel Gallagher ha origini irlandesi ed è il secondo di tre fratelli, Paul e Liam. La sua infanzia turbolenta lo vede spostarsi da una città all'altra in giovanissima età e soprattutto colpito dall'alcolismo del padre Tommy, che lo porta spesso a diventare violento proprio nei confronti dei figli. In una cornice fatta di povertà e violenza, il giovane Gallagher si unisce ai fratelli per convincere la madre Peggy a divorziare, cosa che avviene solo otto anni più tardi l'avvio delle pratiche e collegata ad un evento traumatico che spinge Noel ad un ricovero in ospedale. Una sera dell'84, il padre ritorna infatti ubriaco a casa e sferra un pugno sul volto del ragazzo, evento che spinge la madre a fuggire in tutta fretta con i figli. Questi anni lasciano comunque una chiara impronta in Noel e nel fratello più piccolo Liam, che finiranno presto per avere dei problemi con la Polizia per via della sua tendenza al furto. Conquista infatti a soli 13 anni la libertà condizionale in seguito al furto in un negozio, scegliendo di trascorrere i sei mesi di pena ad imparare a suonare la chitarra. Ed è questo il trampolino di lancio a spingere Noel verso la scrittura dei testi, un'arte su cui dirigerà la sua vita solo dopo aver abbandonato gli studi e grazie al suo incontro con Graham Lambert, che lo fa entrare nel giro dei concerti degli Inspiral Carperts e di cui diventa roadie. Nel '91 è in questa veste che decide di entrare nella band The Rain al fianco del fratello Liam, un gruppo che si evolverà nei successivi Oasis.

© Riproduzione Riservata.