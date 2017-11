Nino Castanotto e Astrid Ceserani fidanzati/ Uomini e donne, i due insieme dopo aver negato in studio

30 novembre 2017 - agg. 30 novembre 2017, 15.12 Hedda Hopper

Nino Castanotto a Uomini e donne

Nino Castanotto e Astrid Ceserani fidanzati prima o dopo Uomini e donne? I fan non possono far altro che chiederselo dopo l'arrivo delle foto della coppia sui social nelle scorse ore. Il siciliano e la rossa posano per selfie da postare sui loro profili ma lasciando senza parole tutti coloro che seguono Uomini e donne e che, in tempi non sospetti, avevano già parlato di una possibile liason tra i due. Cosa è successo in realtà? Sembra proprio che gli ex di Uomini e donne siano riusciti a sentirsi e ritrovarsi dopo aver lasciato la trasmissione e che in queste ultime settimane si siano frequentati tanto da fare coppia fissa, ma siamo sicuri che i due non erano tali anche durante Uomini e donne? Lo stesso Gianni Sperti ha insinuato più volte che forse Nino voleva chiudere con Anna Tedesco per via di un'altra donna, si trattava di Astrid?

UNA COPPIA PRIMA O DOPO IL PROGRAMMA?

Sembra proprio di no ma le polemiche non si placano. In molti avevano dato per certa questa coppia già durante la primavera scorsa ma solo adesso è arrivata l'ufficialità. Nino Castanotto lasciò il programma dopo la sua liason con Anna Tedesco finita male per via dell'amicizia della dama umbra con Giorgio Manetti. Il siciliano all'epoca chiuse la sua amicizia con lei e provò a concentrarsi su altro ma poi annunciò di aver trovato qualcuno di interessante fuori e così uscì dal programma. Altra storia per Astrid che arrivò per Giorgio che la silurò definendola una "principessa sul pisello". La dama chiuse la scorsa edizione in tranquillità ma quest'anno non è stata contattata per fare parte del cast.

