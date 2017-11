PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 30 novembre: il ritorno di Berlusconi

Questa sera, giovedì 30 novembre, alle 21.10 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli. Tra i temi trattati il ritorno di Berlusconi.

30 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Piazzapulita su La7

Questa sera, giovedì 30 novembre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. In studio si parlerà del ritorno di Berlusconi e le strategie del centrodestra. Dal salotto di Fabio Fazio Silvio Berlusconi ha indicato il nome del possibile premier: “Il generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli è una persona molto capace, estraneo alla politica, con cui non sono ancora entrato in argomento, ma che potrebbe far bene”. Nei giorni scorsi anche Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, ha “difeso” Berlusconi: “Travaglio dice che Berlusconi ha dimostrato in tutti i modi di non essere adeguato alla cosa pubblica? Non è vero. Sotto il suo governo le cose sono andate, più o meno, come andavano negli altri governi”, ha detto durante la puntata di diMartedì sempre su La7. Nello studio di Piazzapulita si parlerà anche di medicina alternativa: cosa si nasconde dietro il business dell’omeopatia?

GLI OSPITI DI FORMIGLI

Tra gli ospiti di Corrado Formigli questa sera ci saranno Ferruccio de Bortoli, il presidente de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro; Aldo Cazzullo e la cronista di Repubblica Federica Angeli. Ospite anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria che ieri ha accompagnato Matteo Renzi nella visita ai cantieri del Bisagno. “La lotta al dissesto idrogeologico e la vita dei cittadini non sono argomento di campagna elettorale. Come commissario straordinario di governo ho accolto il segretario del Pd Matteo Renzi per un sopralluogo sul grande cantiere del Bisagno che metterà finalmente in sicurezza la città di Genova”, ha detto Toti. Presente all’incontro anche Raffaella Paita, attuale capogruppo del Pd in Regione. “Sembrate Sandra e Raimondo”, ha detto Renzi a Toti e Paita.

