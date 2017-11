Quinta Colonna/ Anticipazioni 30 novembre: dall’immigrazione alla sicurezza in Italia da Nord e Sud

Quinta Colonna, anticipazioni: tutti i temi affrontati da Paolo Del Debbio durante il nuovo appuntamento con il programma in onda su Rete4 nel prime time, le info.

30 novembre 2017 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Questa sera, giovedì 30 novembre, la fine del mese porterà in onda su Rete4, la nuova puntata di Quinta Colonna, il programma dedicato agli approfondimenti di attualità condotto da Paolo Del Debbio. A partire dal prime time, si riapriranno i battenti della trasmissione che indaga in maniera minuziosa sulle problematiche della nostra Italia. Proprio il conduttore di recente, è stato il protagonista di alcune inedite rivelazioni riguardanti le famose molestie. Anche lui quindi, ha dovuto fare un passo indietro nei confronti di una imbarazzante avances fin troppo spinta. Intervistato da Un giorno da pecora, ha raccontato: "era un abbocco, la donna era stata mandata da qualcuno perché ci cascassi. Figurati se una donna alle sette meno cinque del mattino ti viene nel camerino in accappatoio…". Il giornalista e conduttore televisivo, ha poi affermato: “Le dissi: signorina, ma che è uscita dalla doccia che sta in accappatoio? Lei mi rispose: vorrei stare qui con lei un attimo… No, ho da prepararmi per la puntata, anzi visto che c’è la porta aperta nel corridoio meglio che si copra sennò prende freddo”.

Quinta Colonna, anticipazioni: i temi di Paolo Del Debbio

Questa sera Paolo Del Debbio, tornerà in diretta su Rete4 con la nuova puntata di Quinta Colonna, nel prime time. Il programma si occuperà di approfondimenti dedicati all'attualità ed anche alla politica. Il conduttore, giornalista e scrittore, aprirà la nuova puntata parlando dell'ampio dibattito attorno al fenomeno dell'immigrazione e il tema della sicurezza nelle città. Di seguito, spazio anche per i collegamenti con gli esperti, i politici ma anche l'intervento in studio della gente comune. Nel frattempo, gli inviati della trasmissione saranno in diretta dalle piazze di Bari, Conetta (Ve), Milano e Torino. Successivamente, il programma di Rete4 a cura di Raffaella Regoli, esaminerà e metterà anche a confronto le numerose realtà da Nord a Sud portando delle telecamere nelle difficoltose realtà delle varie città. Il programma potrà essere seguito anche in diretta streaming e mobilità scaricando l’applicazione di Mediaset.it disponibile per tutti i sistemi operativi e visionabile avendo a disposizione una connessione dati.

