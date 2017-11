RITA BELLANZA/ Under Donne, Levante le assegna Renato Zero, sarà in ballottaggio anche oggi? (X Factor 2017)

Rita Bellanza è la concorrente più discussa di X Factor 2017, fra le Under Donne di Levante, Rita ha rischiato più volte l'eliminazione, salvandosi e suscitando diverse polemiche e fischi

Rita Bellanza, Under donne, a X Factor 2017

L’ENNESIMO SALVATAGGIO ALL’ULTIMO LIVE ACCENDE LA POLEMICA

L'ultimo Live Show di X Factor 2017 ha spinto Rita Bellanza ancora una volta verso il baratro. La concorrente delle Under Donne, l'unica rimasta in gara, non è riuscita ad ottenere i consensi da parte di giudici e pubblico sia con il suo inedito Le parole che non dico mai, sia con Le rondini, una canzone di Lucio Dalla che l'ha vista al ballottaggio con Gabriele Esposito. Anche se la performance di Rita è stata incerta rispetto a quella del rivale, i giudici alla fine hanno scelto di salvare la concorrente della squadra di Levante. E questo ha dato vita a non poche polemiche, soprattutto fra Fedez e Manuel Agnelli, quest'ultimo colpevole di non aver avvallato il collega nella decisione di mandare tutto al tilt. E questo anche se l'ultima decisione è stata quella di Mara Maionchi, che prima della puntata aveva già espresso la volontà di salvare Rita in caso di insuccesso. Agli occhi del pubblico, la cantante non avrebbe le carte in regola per poter proseguire nel talent e le polemiche non sono state poche, soprattutto da parte di chi crede che non abbia ancora maturato una sua identità musicale e che si sia adagiata sul commovente esordio nello show.

RITA BELLANZA CHIEDE A LEVANTE DI DIFENDERLA, LA COACH: SEI TU CHE DEVI CONVINCERE

Il sesto Live Show di X Factor 2017 vedrà Rita Bellanza impegnata su una canzone di Renato Zero, un cantautore che ama davvero molto e che Levante ha scelto appositamente per lei proprio perché consapevole di questa sua predilezione. Il brano si intitola In questo misero show e fa parte del recente album dal titolo Alt, distribuito nel 2016 e del tutto pop. Rita invece ha scelto per se stessa una canzone di Rino Gaetano, Escluso il cane, presente nell'album del '77 dal titolo Aida e forse uno dei meno in vista della tracklist del celebre cantautore. La decisione di Rita di interpretare Gaetano ha dato tra l'altro modo a Levante di confermare quanto la cantante abbia un'impronta da cantautrice e che sia del tutto in linea con il percorso che vorrebbe per lei il giudice delle Under Donne. Durante il Daily, Rita ha chiesto inoltre alla coach di difenderla come Manuel Agnelli fa con le sue band, convinta forse che un giudice più ruggente potrebbe permetterle di non ricevere tante critiche. Di contro Levante le ha ricordato invece che la performance è tutta nelle sue mani e che deve essere convincente persino agli occhi della sua guida.

RITA BELLANZA È DETERMINATA A NON USCIRE, MA È SEMPRE PIÙ A RISCHIO

Rita Bellanza è stata motivo di scontro fra i giudici durante l'ultimo Live Show di X Factor 2017. La sua performance è di certo migliorata rispetto alle puntate precedenti, soprattutto perché per la prima volta la concorrente non si è fatta vincere dalle emozioni. Nonostante questo la cantante non è riuscita ancora una volta ad arrivare al pubblico, non riuscendo a far ricredere il pubblico in studio e da casa. La potenza con cui si era presentata al suo ingresso nel talent ha avuto un declino vistoso fin dalle prime battute ed anche l'inedito non è riuscito a colpire i giudici. L'impressione è che Levante sia l'unica a credere nell'unica concorrente rimasta nella sua categoria, anche se la sua imparzialità la porta ad essere consapevole che Rita si sia meritata il ballottaggio con Gabriele Esposito. Il rischio che la cantante possa uscire in questo sesto Live Show è davvero molto alto e la coach delle Under Donne è consapevole che ci sia davvero molta strada da fare per poter rimanere in pista. La concorrente dal suo canto dimostra di avere sempre più determinazione nel voler conquistare il gruppo, ma non bisogna sottovalutare che le critiche di Fedez nascondono una verità: Rita ha fin troppe zone ombra su cui lavorare ed il tempo a disposizione è davvero poco.

