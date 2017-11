SICARIO/ Su Rai 3 il film con Emily Blunt e Benicio del Toro (oggi, 30 novembre 2017)

Sicario, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 30 novembre 2017. Nel cast: Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin, alla regia Denis Villeneuve. La trama del film nel dettaglio.

30 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Tre

DENISE VILLENEUVE ALLA REGIA

Oggi, giovedì 30 novembre 2017, alle 21.15 Rai 3 propone un film d'azione del 2015 Sicario, una pellicola magistralmente diretta dal regista canadese Denis Villeneuve, recentemente sui grandi schermi di tutto il mondo con il sequel 'Blade Runner 2049'. In Sicario, Villenueve è alla direzione di un ottimo cast d'attori rinomati e caratteristici nei loro ambiti, l'attrice protagonista è la dolce Emily Blunt, in questo film in grado di mostrare di sé un lato grintoso, pur pieno di sfaccettature psicologiche, interpretando con maestria il suo personaggio. Accanto all'attrice resasi famosa con pellicole come 'La Ragazza del Treno' (la vera maturità artistica della Blunt) o 'Il Diavolo Veste Prada', spicca il tenebroso attore portoricano Benicio del Toro, doppiamente nominato agli Oscar per '21 Grammi' e 'Traffic' ma mai vincitore del prestigioso Award. Al loro fianco un cast nutrito nel quale s'incontra il premio Oscar Josh Brolin, premio ricevuto grazie all'interpretazione nel film 'Milk' ed altri attori di buona fama nel circuito degli action-movie. Denis Vilenueve conferma la sua propensione alle musiche di livello affidando la colonna sonora al compositore islandese Jóhann Jóhannsson, anche in 'Blade Runner 2049' al fianco del regista canadese, una produzione di ottimo livello specificamente voluta da Black Label Media e Thunder Road Pictures per determinare un film di successo nei circuiti cinematografici e blockbuster internazionali. Ma adesso, vediamo insieme la trama del film.

SICARIO, LA TRAMA DEL FILM

La giovane agente FBI Kate Macer (Emily Blunt), una sorta di Clarice Starling post-Litteram, cerca di farsi valere all'intenro del suo corpo nel tentativo si sgominare un grosso flusso di narcotici provenienti dal sud-America partecipando ad un'azione sul campo pericolosa e delicata sul confine tra gli Stati Uniti e il Messico. L'atmosfera di frontiera permea il film di atmosfere torbide, Kate sarà vittima lei stessa di un grave incidente sul campo dal quale si riprenderà con fatica, soprattutto psicologicamente. La direzione del suo corpo decide così di trasferirla affiancandola ad un altro corpo, task force d'azione nel quale al comando incontrerà Matt Graver (Josh Brolin) alquanto enigmatico nella sua modalità di dirigere le azioni federali di questo corpo specializzato, ovviamente occulto all'opinione pubblica. In queste operazioni conoscerà Alejandro (Benicio del Toro), personaggio il quale, come del resto Matt Graver, i due personaggi per quanto diversi in alcuni aspetti del carattere sono abbastanza simili, la metteranno entrambi sul confone della fiducia. Chi è buono, chi cattivo, di chi potrà fidarsi Kate?

