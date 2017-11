SIRENE 2/ Anticipazioni, ci sarà la seconda stagione? Le parole del cast

Stasera su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata della fiction fantasy Sirene. Il pubblico che ha apprezzato la serie si chiede se ci sarà una seconda stagione. Ecco le parole del cast.

Sirene, la fiction su Rai 1

Grande attesa per il finale di Sirene, che andrà in questa sera - giovedì 30 novembre - su Rai 1. La fiction fantasy di Rai Uno diretta da Davide Marengo con Valentina Bellè, Luca Argentero, Maria Pia Calzone e Ornella Muti ha raccolto un grande successo di pubblico: la quinta e penultima puntata ha conquistato 3 milioni 629mila spettatori e uno share del 14,74%. Sui social i fan delle belle sirene di Napoli chiedono a gran voce una seconda stagione: “Comunque ci deve essere la seconda stagione che ne so inventatevi qualcosa, GRAZIE” e “Se non fate una seconda stagione di #SireneLaSerie ci rimango malissimo”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Ci sarà la seconda stagione di Sirene? Al momento - in attesa ancora del gran finale - non ci sono state né conferme né smentite. Ma il cast della serie, all’inizio dell’avventura della fiction su Rai 1, ha confessato di sperare in un rinnovo…

IL CAST PARLA DELLA SECONDA STAGIONE

Intervistata da Tv Serial Denise Tantucci, la giovane attrice che in “Sirene” interpreta Irene, ha confessato di sperare in una seconda stagione: “Sì ne abbiamo già parlato. Ho detto a Ivan Cotroneo che vorrei tantissimi poteri magici e magari diventare anche cattiva”. Il bel Luca Argentero ha detto a Tv Serial di puntare addirittura a una terza stagione: “Io punto al cofanetto, almeno a Sirene 3. Speriamo!”. Valentina Bellè, protagonista della serie, ha confessato che le piacerebbe vestire ancora i panni della sirena, ma che tutto dipende dal pubblico e dai risultati della prima stagione (per ora ottimi). Michele Morrone, il bel tritone Ares, ha detto di non sapere assolutamente nulla su una possibile seconda stagione: “Bisognerà vedere come andrà la prima serie. Se ci dovesse essere sarò contentissimo e lieto di farla”. Infine Ivan Cotroneo, showrunner della fiction Sirene, ha detto: “Noi abbiamo scritto una storia chiusa, però con un gancio molto interessante per il futuro”. Sembra proprio che non sia da escludere Sirene 2…

