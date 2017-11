STEFANO DE MARTINO / Avvistato con Gilda Ambrosio ad una festa di compleanno: è ancora amore?

Stefano De Martino è stato sorpreso in compagnia di Gilda Ambrosio ad una festa di compleanno di un'amica di lui: la coppia continua a frequentarsi nonostante le voci di rottura?

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Da settimane il mondo del gossip continua a concedere ampio spazio ai turbamenti amorosi di Stefano De Martino: la sua storia con Gilda Ambrosio, che tanto aveva fatto parlare di sé durante l'estate, sembrava essere arrivata al capolinea e già si parlava dell'inevitabile avvicinamento a Belen Rodriguez (che a sua volta appariva in crisi con Andrea Iannone). Ma come stanno davvero le cose tra il ballerino e la fashion blogger? Negli ultimi giorni la coppia, che da tempo aveva fatto perdere le proprie tracce, ha dato nuove notizie di sé, riaprendo il dibattito su una relazione mai definitivamente conclusa. Il luogo di incontro è stata la festa di compleanno di Mascia Del Prete, coreografa amica di De Martino. Gli scatti pubblicati da alcuni invitati al party hanno confermato anche la presenza di Gilda Ambrosio e subito le domande sono state inevitabili: cosa ci faceva al compleanno di un'amica del ballerino? Lo ha accompagnato, dimostrando di essere ancora legata a lui dal punto di vista sentimentale?

Stefano De Martino: si avvicina la partenza per l'Honduras

Mentre la vita sentimentale di Stefano De Martino sembra ancora avvolte nel mistero, non ci sono dubbi riguardo il suo futuro dal punto di vista lavorativo. Negli ultimi giorni è infatti stata confermata dal settimanale Oggi, la voce secondo la quale il ballerino sarà il prossimo inviato in Honduras dell'Isola dei famosi, riuscendo così a superare la concorrenza di Alvin e soprattutto di Daniele Bossari (finalista del Grande Fratello Vip 2). La sua trasferta in Honduras renderà quindi necessario il momentaneo abbandono di Amici, il talent show di Maria De Filippi nel quale il napoletano è sia ballerino professionista che conduttore della fascia pomeridiana. La data della partenza si avvicina ed è stata persino anticipata rispetto al programma iniziale. Sembra infatti che il nuovo reality show vip avrà inizio già a fine gennaio 2018 e non a marzo, come ipotizzato in un primo momento.

