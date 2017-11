STRISCIA LA NOTIZIA/ Vittorio Brumotti e troupe ancora aggrediti a Bologna

Striscia la notizia torna questa sera, giovedì 30 novembre, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del programma ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

30 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Vittorio Brumotti

Questa sera, giovedì 30 novembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico che da 30 anni compagnia agli italiani nell’acces prime time. Ieri sera, Striscia ha segnato una media di 5.392.000 spettatori con uno share del 19.9%. Una leggere crescita rispetto a martedì in cui gli ascolti si erano fermati al 19.1% di share. Ma il buon risultato è stato comunque inferiore a quello del competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.699.000 spettatori con il 21.2% di share. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per le ultime puntate insieme, prima del passaggio di testimone tra Iacchetti e Michelle Hunziker che affiancherà greggio da lunedì 4 dicembre. Immancabili le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, e il Gabibbo per la sigla finale.

BRUMOTTI E TROUPE ANCORA AGGREDITI

Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati nuovamente aggrediti al Parco della Montagnola di Bologna. Come lo scorso 15 novembre, l’inviato di Striscia e i due cameraman stavano filmando movimenti sospetti nel parco adiacente alla centrale Piazza 8 Agosto. Il 15 novembre la troupe era entrata nel Parco per documentare lo spaccio e Brumotti si era finto potenziale acquirente. Dopo aver svelato la sua identità, l’inviato e i cameraman erano stati affrontati da un gruppo di stranieri che gli avevano strappato le telecamere. Questa volta, durante un nuovo servizio, un gruppetto meno nutrito di giovani ha raggiunto la troupe. Brulotti e i teleoperatori sarebbero stati spintonati, una telecamera sarebbe rimasta danneggiata. La nuova visita a Bologna aveva lo scopo di vedere se l'operazione pulizia scattata dopo la prima aggressione avesse dato i suoi frutti.

