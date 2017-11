Sirene, la serie/ Anticipazioni ultima puntata: Salvatore riuscirà a salvare Yara? (finale di stagione)

Sirene, la serie: anticipazioni del 30 novembre 2017. Irene e Yara cadono nella rete di Stefania, mentre Salvatore non fa che pensare alla giovane creatura marina.

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

SIRENE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 30 novembre 2017, andrà in onda l'ultimo episodio di Sirene la fiction con Luca Argentero e Valentina Bellè. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Yara decide di dimenticare Salvatore una volta per tutte e di ritornare alle acque che rappresentano tutto il mondo della sua specie. Il ragazzo però chiede proprio alla Sirena di andare a vedere la Tosca al teatro della città, per festeggiare il suo addio al celibato. L'appuntamento prende pieghe inaspettate quando Yara rimane colpita dalle dinamiche dell'opera lirica e dalla loro bellezza, riuscendo ad unire questo tipo di sentimento a quello che già prova per Salvatore. E proprio grazie a quell'incontro l'incantesimo fatto all'inizio del viaggio della giovane Sirena si spezza improvvisamente: Salvatore rimane colpito dal fascino di chi ha di fronte, ma allo stesso tempo non può che sentirsi confuso dall'evento. Intuita la verità, Yara decide invece di non presentarsi al matrimonio fra il ragazzo e Francesca, ma Irene interviene a favore della sorella, spingendola a partecipare per evitare il peggio. Le due Sirene raggiungono quindi la cerimonia proprio al momento fatidico in cui i promessi sposi dovranno pronunciare i voti nuziali, ma il vedere Yara confonde Salvatore che finisce per pronunciare il suo nome al posto di quello di Francesca. Yara fugge di corsa dalla chiesa, ma Salvatore la segue e una volta scoperta la verità il loro rapporto si spezza. Il ragazzo crede infatti di essere stato preso in giro dalla Sirena, che ha usato il suo potere senza esporsi e solo per usarlo per il proprio obbiettivo. Nel frattempo, Michele riceve un duro colpo quando i genitori del donatore di organo cambiano idea all'ultimo minuto e gli negano la possibilità di avere un cuore nuovo. Irene cerca di fargli un incantesimo che riesca a permettergli di superare il brutto momento, ma proprio durante la visione Michele esala l'ultimo respiro. Irene è quindi sconvolta dall'accaduto e vuole solo dimenticare. L'unica possibilità è che Ares cancelli gli ultimi minuti dalla sua mente, ma il tritone crede che sarebbe un errore perché così dimenticherebbe tutto quello che riguarda Michele, bei momenti compresi. Marica invece convince Silvia a denunciare Luigi, mentre quest'ultimo spinge Stefania e il direttore dell'acquario a dargli ancora tempo, convinto di poter localizzare la Sirena. Luigi chiede quindi alla moglie di rivedersi per l'ultima volta, sicuro di poterla convincere a ritirare la denuncia, la Silvia intuisce il suo piano e riesce a farlo arrestare. Intanto, Ingrid realizza che deve raggiungere Napoli al più presto per evitare che le nipoti rimangano troppo coinvolte con il mondo degli umani. La zia riesce così a convincere Marica a tornare alla loro vita, mentre Stefania scopre che Yara vive a casa di Salvatore grazie ad un evento fortuito. L'arrivo dell'oceanografa non mette tuttavia in difficoltà la famiglia, che ha già raggiunto il mare.

ANTICIPAZIONI DEL 30 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 6

Ultima puntata per Sirene: la famiglia di Yara è riuscita ad impedire all'ultimo minuto che Stefania riuscisse a portare a termine i suoi piani. Una volta ritornate in acqua, le Sirene dovranno fare però i conti con la differenza fra il loro mondo solitario e privo di emozioni e le vite degli esseri umani, che anche se difficili si sono rivelate molto più eccitanti. Nel frattempo, Salvatore non riesce a dimenticare Yara ed a quell'ultimo saluto che si sono dati poco prima. La giovane Sirena invece è sicura che il suo destino la veda al fianco di Ares per tutta la vita e soprattutto per impedire che la loro razza venga spazzata via dalla mancanza di eredi. Anche Stefania non ha di certo abbandonato i suoi propositi e deciderà di raggiungere le acque in cui si trova la famiglia per poter catturare le più giovani. L'oceanografa riuscirà alla fine a portare con sé sia Irene che Yara, spingendo tutti gli esseri umani che hanno incontrato nel loro viaggio a cercare di impedire il peggio prima che possano cadere definitivamente nelle mani sbagliate.

