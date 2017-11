Sossio Aruta/ Uomini e donne, il calciatore silurato da Grazia!

Sossio Aruta di nuovo solo? A Uomini e donne succede di nuovo di tutto soprattutto quando il calciatore torna al centro dello studio per essere silurato da Grazia, cosa vedremo?

30 novembre 2017 Hedda Hopper

Sossio Aruta, Trono over

Nuova puntata di Uomini e donne e nuovi protagonisti. A finire al centro dello studio saranno Sossio Aruta e la sua Grazia ma le polemiche non mancheranno. Il calciatore continua a far uscire il peggio da tutti quanti e anche oggi sarà così visto che anche la dama che stava conoscendo ha deciso di chiudere con lui. Dopo un paio di settimane passate in pace e felici di conoscersi telefonicamente, e non solo, sembra proprio che i due oggi arriveranno in studio per elencare una serie di difetti che porterà, inevitabilmente, alla loro rottura. Grazia non è felice di Sossio soprattutto perché lo ritiene falso e bugiardo. Il cavaliere è reo di aver parlato con Manila Boff dietro le quinte per invitarla a sentirsi ancora per parlare e chiarire quando in studio ormai avevano già chiuso ufficialmente la loro conoscenza.

SOSSIO ARUTA CHIUDE CON GRAZIA E VA ALLO SCONTRO CON FABRIZIO

Anche Sossio Aruta ha una lunga lista di difetti sulla dama e per questo ha deciso anche lui di terminare la loro conoscenza ma il discorso si allarga a Manila e Fabrizio. Il cavaliere non ci sta e non ha intenzione di dividere Manila con lui e le polemiche non mancano visto che la dama si sente chiamata in causa e sembra pronta a non rinunciare a Sossio. Il calciatore gongola ma la discussione si farà sempre più focosa tanto da vedere i due faccia a faccia uno contro l'altro, rissa sfiorata? Dalle anticipazioni sembra proprio di sì e ancora una volta Sossio otterrà il suo momento di gloria. Pronti per vederlo?

